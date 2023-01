BVC : Dégringolade du MASI en fin d’année

La Bourse de Casablanca a clôturé l’année 2022 en forte baisse, l’indice de toutes les valeurs, le Masi, perdant 19,75% à 10.720,25 points (pts). Au terme des 254 séances de cette année, le Morocco Stock Index 20 (MSI 20), indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a lâché, de son côté, 21,03 % à 857,43 pts. Pour sa part, l’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance “Casablanca ESG 10” a reculé de 19,34% à 805,04 pts.

Le secteur des bâtiments et matériaux de construction a terminé l’année sur une perte de 34,98 %, suivi des télécommunications (-31,88 %) et Participation & promotion immobilières (-27,15 %). En revanche, le secteur des mines a enregistré la plus forte hausse (+32,73 %), suivi par celui de la sylviculture et papier (+25,35 %) et de celui de l’électricité (+4,57 %).

Le volume global des échanges a atteint plus de 57,67 Mrds DH, dont 32,27 Mrds DH réalisés sur le marché central. Attijariwafabank a été l’instrument le plus actif du mois avec 4,4 Mrds DH de transactions, suivi de Managem avec 3,2 Mrds DH et Itissalat Al-Maghrib avec 3,1 Mrds DH. S’agissant de la capitalisation boursière, elle s’est chiffrée au terme de l’année de 2022 à plus de 561 Mrds DH. Les plus fortes baisses ont été accusées par BMCI (-45,22 % à 354,40 DH), DOUJA PROM ADDOHA (-40,81 %, à 6,28), Maghreb Oxygène (-39,42 % à 244,75 DH), Eqdom (-37,68 % à 850 DH) et Itissalat Al Maghrib (-31,88 à 95 DH). Les plus fortes hausses ont été réalisées par Managem (+61,15 % à 2.530 DH), Balima (+ 50% à 165 DH), Oulmès (+48 % à 1.554DH), Alliances (+40,65% à 52 DH) et Timar (+30,53 % à 180 DH).