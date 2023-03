Boycott Israël : Les Marocains s’activent

« Aujourd’hui, la situation en Palestine et en particulier dans les territoires occupés depuis 1967, n’a jamais été aussi dramatique. Elle s’est aggravée par la mise en place du nouveau gouvernement extrémiste de Natanyahu, dont certains des membres se déclarent fascistes : ils lancent ouvertement des appels au meurtre des Arabes, à la destruction de Masjed Al Aqsa, ainsi que de celle de quartiers et de villages palestiniens (tel que le récent incendie du village de Huwara par les colons protégés par l’armée et l’accélération de l’expulsion des habitants de Sheikh Jarrah) et ils considèrent l’Autorité Palestinienne comme une « entité terroriste ».

C’est ce gouvernement de colons, le plus à droite jamais connu jusque-là, qui a pris la relève pour diriger l’occupation militaire, cette fois sans masque « démocratique ». Cela aboutira inévitablement à élargir son isolement au plan international.

Si le gouvernement marocain considère que la cause de la Palestine est, pour le Maroc, une cause nationale de premier rang – comme le lui enjoint le communiqué du Cabinet Royal -, la politique officielle du Maroc envers les ennemis de l’indépendance de la Palestine ne saurait être de les traiter en alliés.

Nous, signataires, appelons le gouvernement marocain à répondre favorablement à l’appel lancé en janvier de cette année par la coalition regroupant autour de l’OLP la société civile palestinienne, et donc :

1- à condamner sans équivoque l’occupation militaire de la Palestine,

2- à cesser toute relation avec le gouvernement extrémiste de Natanyahu et

3- à rompre avec l’Etat d’Apartheid qui occupe la Palestine.

Ce sont de telles mesures qui non seulement mettront le Maroc du côté de la justice et de la légalité internationale, mais surtout répondent aux aspirations profondes des Marocains et à leur attachement historique à la cause de la libération de la Palestine. »