Botola Pro D1 : Les FAR et la RSB en tête…

Cette journée a été marquée par une série de matchs nuls. L’affiche entre l’Olympique de Safi et le Chabab Mohammedia s’est soldée par un score de (0-0). Le même résultat a été enregistré dans le match opposant le Youssoufia de Berrechid au Mouloudia d’Oujda.

Pour sa part, le Hassania d’Agadir a été tenu en échec par le Raja de Casablanca avec un score de (1-1), tandis que l’Union de Touarga a concédé un match nul (2-2) face à l’Ittihad de Tanger. De son côté, le Maghreb de Fès a renoué avec la victoire en battant la Jeunesse Sportive de Soualem sur un score de (3-0).

Dès lors, le classement provisoire place l’AS FAR en tête du classement avec 10 points, à égalité avec la Renaissance de Berkane RSB. Les deux équipes sont suivies de près par le Maghreb de Fès et le Raja de Casablanca. Le Youssoufia de Berrechid, le Mouloudia d’Oujda et le Hassania d’Agadir, toujours à la recherche de leur première victoire après cinq journées, campent en bas du tableau.