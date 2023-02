Balance commerciale : Un déficit abyssal en 2022

Les importations ont augmenté de 39,6% à 737,73 Mrds DH et les exportations se sont améliorées de 29,4% à 426,1 Mrds DH, précise l’Office qui vient de publier ses indicateurs mensuels des échanges extérieurs de l’année 2022, notant que le taux de couverture a perdu 4,5 points à 57,8%. La hausse des importations de biens fait suite à l’augmentation des achats de l’ensemble des groupes de produits.

En effet, la facture énergétique a plus que doublé s’élevant à 153,52 Mrds DH en 2022. Cette évolution est tributaire essentiellement de l’accroissement des achats du gas-oils et fuel-oils (+40,34 Mrds DH) portés par la hausse des prix qui ont presque doublé (10.283DH/T contre 5.195DH/T), et dans une moindre mesure par celle des quantités (+7,2%).

Concernant les importations des demis produits, celles-ci augmentent de 46,4%, suite à la croissance des achats de l’ammoniac (21,39 Mrds DH contre 6,91 Mrds DH). Les importations des produits alimentaires, de leur côté, affichent un accroissement de 44,9%. Cette évolution est attribuable à la hausse des approvisionnements en blé qui ont presque doublé sous l’effet prix en hausse de 40,8%. En parallèle, les quantités importées augmentent de 28,7%. Les achats de l’orge enregistrent également une hausse à 3,2 Mrds DH en 2022. S’agissant des importations des produits bruts, celles-ci s’accroissent de 49,9%. Cette évolution fait suite à la hausse des achats des soufres bruts et non raffinés (+8,03 Mrds DH).

A fin 2022, les exportations de biens augmentent de 29,4% s’élevant à 426,1 Mrds DH contre 329.405 Mrds DH un an auparavant. Cet accroissement concerne les exportations de la totalité des secteurs, à leur tête, les phosphates et dérivés, le secteur de l’automobile et celui de l’agriculture et agroalimentaire.

Dans le détail, les ventes des phosphates et dérivés se sont chiffrées à plus de 115,48 Mrds DH en 2022, en forte hausse de 43,9% par rapport à 2021. Le secteur des phosphates et dérivés se positionne ainsi en tant que meilleur secteur exportateur en 2022, devant celui de l’automobile. La hausse des ventes du secteur est attribuable à l’augmentation des exportations des engrais naturels et chimiques (+27,75 Mrds DH), due à l’effet prix en hausse de 74,4% (8.326 dirhams la tonne (DH/T) à fin 2022 contre 4.775 DH/T à fin 2021).

En revanche, les quantités exportées ont enregistré une baisse de 11,8%. Les ventes du secteur automobile ont atteint 111,28 Mrds DH en 2022, en hausse de 33% par rapport à 2021. Cette hausse concerne les ventes du segment de la construction (+40%), celles du segment du câblage (+28,9%) et, dans une moindre mesure, celles du segment de l’intérieur véhicules et sièges (+3,7%).

Aussi, au terme de l’année 2022, le secteur automobile se positionne en tant que deuxième meilleur secteur exportateur derrière les phosphates et dérivés, note l’Office. Pour leur part, les exportations du secteur agricole et agroalimentaire se sont établies à 81,23 Mrds DH à fin 2022, en hausse de 16,2% par rapport à 2021.

Cette évolution s’explique par la hausse simultanée des ventes de l’industrie alimentaire (+19,9%) et celles de l’agriculture, sylviculture et chasse (+11,4%). De leur côté, les exportations du textile et cuir se sont accrues de 20,7% au titre de l’année 2022, une évolution attribuable, principalement, à la hausse des ventes des vêtements confectionnés (+21,9%), des articles de bonneterie (+12,5%) et des chaussures (+32%).

S’agissant du flux net des Investissements directs étrangers (IDE), il a atteint 20,97 Mrds DH en 2022, en hausse de 8,3% par rapport à 2021, selon l’Office des Changes. Les recettes des IDE ont enregistré une hausse de 20,5% à plus de 38,44 Mrds DH à fin 2022, alors que les dépenses ont augmenté de 39,2%. Au terme de l’année 2022, les investissements directs marocains à l’étranger (IDME) se sont situés à près de 19,4 Mrds DH, affichant une hausse de 6,8% par rapport à 2021. De leur côté, les cessions de ces investissements se sont établies à plus de 13,17 Mrds DH, en baisse de 3,2%. Ainsi, le flux net des IDME a augmenté de 36,7%.

Pour ce qui des transferts de fonds effectués par les Marocains résidant à l’étranger (MRE), ils se sont établis à plus de 109,15 Mrds DH en 2022, contre 93,67 Mrds DH un an auparavant. Ces transferts ont ainsi affiché une hausse de 16,5% (15,48 Mrds DH) par rapport à 2021.

Par ailleurs, l’Office fait état d’un excédent de la balance des échanges de services en hausse de 82,2% à 113,65 Mrds DH en 2022. Cet accroissement fait suite à une hausse des exportations (+58,3% à 220,18 Mrds DH) plus importante que celle des importations (+38,9% ou +29,83 Mrds DH). Enfin, les recettes voyages se sont établies à 91,29 Mrds DH en 2022, en hausse de 166,1% par rapport à 2021 sous l’effet de la reprise. Ces recettes dépassent ainsi leur niveau atteint en 2019 (78,74 Mrds DH), soit +15,9%, indique l’Office. Les dépenses se sont situées à 16,27 Mrds DH, soit un niveau inférieur à ceux enregistrés en 2018 (18,56 Mrds DH) et 2019 (20,93 Mrds DH), années avant la crise de covid-19. Ainsi, le solde excédentaire des voyages a plus que triplé se situant à +75,01 Mrds DH à fin 2022 contre seulement +23,65 Mrds DH une année auparavant.