Avocature : Le MP exige une enquête

Le MP « condamne le silence incompréhensible et injustifié du gouvernement ». Un silence qui « apporte une caution à tout ce qui circule sur l’examen d’accès à la profession d’avocat ». Aussi, le parti invite l’exécutif à « ouvrir une enquête transparente et intègre afin d’éclairer l’opinion publique ».

Mustapha Baita, ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, n’a pas souhaité répondre, jeudi dernier, aux questions des journalistes sur ce sujet. Il s’est limité à annoncer que son collègue à la Justice, Abdellatif Ouahbi, « va publier dans les heures à venir un communiqué » sur ce scandale. Depuis, le suspens dure.

Mohamed Ouzzine, député et secrétaire général du MP, a adressé une question orale au ministre de la Justice, portant sur « les circonstances » ayant entaché l’organisation dudit examen. Il a rappelé que ces examens qui « ont fait l’objet de polémiques entre le ministère et les instances représentatives des avocats, et ce depuis l’annonce de son organisation », ont accentué les divergences après la publication des résultats. « L’intégrité et la transparence ont été pointées du doigt par les postulants en particulier et l’opinion publique en général », relève-t-il. « Nombreux sont ceux qui ont été surpris par la réussite de seulement 2081 candidats sur 70 000 qui se sont présentés à l’examen. Ils ont remis en question la crédibilité et l’intégrité de l’examen », à la vue sur la liste des admis de personnes ayant des liens de parenté avec des avocats connus, et « d’autres noms travaillant dans le cabinet du ministre de la Justice », a souligné le responsable MP.

L’ABAM réagit :

Si on attendait une réaction de la part du ministère de la Justice, voilà que l’Association des barreaux du Maroc (ABAM) a choisi, vendredi, via un communiqué qui est loin de faire l’unanimité, de jeter un pavé dans la mare. Ainsi, l’Association a dénoncé les tentatives visant à « profiter de l’examen d’aptitude à l’exercice de la profession d’avocat, pour relancer la campagne de ciblage de la profession et la poursuite des accusations gratuites contre les institutions professionnelles tout en remettant en cause leur crédibilité ». Et chemin faisant « condamne les motivations des personnes derrière les campagnes de dénigrement et qui ne ratent aucune occasion pour compromettre une profession aussi noble que celle des avocats ».

Cette association qui réunit tous les barreaux du Maroc, à l’exception de celui de Casablanca, a rappelé que l’accès à la profession reste « réglementé par la loi et est soumis à un contrôle institutionnel conformément à des conditions légales et réalistes ». Des critères, ajoute-t-elle, « qui garantissent la mise à disposition des conditions nécessaires pour que les candidats passent la période de formation dans des conditions qui les qualifient pour s’immerger dans les principes et les valeurs fondamentales d’exercice du métier ».

Ainsi, pour la polémique autour dudit examen, l’Association des Barreaux du Maroc a regretté les réactions des candidats non admis, de l’opinion publique et mêmes celles d’avocats, les jugeant « injustifiées ». Ces réactions « dépassent les limites du droit légitime de manifester » et se sont « écartées des voies légales et administratives possibles, pour nuire, abuser et diffamer les candidat(e)s ayant réussi et leurs familles, ainsi que les institutions concernées et encadrant l’examen », dénonce-t-elle.

L’ABAM a enfin appelé l’ensemble des avocats au « respect des normes et traditions légales » et à « préserver l’esprit de vigilance professionnelle face aux campagnes malveillantes ciblant la profession », en les incitant à se « rassembler autour de leurs institutions professionnelles ».