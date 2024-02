Au sommet de l’UA : Rabat boit du petit lait et le Polisario en ressent les aigreurs…

Le Maroc s’est félicité que la question du Sahara ne figure plus à l’ordre du jour à l’Union africaine. « Le 37eme sommet des chefs d’Etat et de gouvernement, organe suprême de l’institution panafricaine, n’a fait aucune référence ou citation sur la cause nationale », a affirmé, à la presse, depuis Addis-Abeba, Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères.