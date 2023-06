Au lendemain des félicitations royales à V. Poutine : A. Tebboune entame une visite officielle à Moscou

Cette visite officielle qui intervient à l’invitation de Vladimir Poutine permettra à A. Tebboune, accueilli à sa descente d’avion par Mikhail Bogdanov, vice-ministre russe des affaires étrangères, de discuter notamment avec le maître du Kremlin des questions en lien avec le renforcement de l’accord stratégique approfondi conclu entre les deux pays.

L’Algérie, rappelle-t-on, a été le premier pays d’Afrique avec lequel la Russie a signé en 2001 une Déclaration de partenariat stratégique. Alger qui n’a pas adhéré aux sanctions occidentales contre Moscou avait exprimé son souhait de rejoindre les BRICS, processus encouragé par la Russie.

Mercredi, le chef d’Etat algérien a signalé que « l’approfondissement des relations entre l’Algérie et la Russie sera renforcé par des étapes supplémentaires à travers la signature d’un certain nombre d’accords et de mémorandums d’entente au cours de cette visite. » Selon le dirigeant algérien, les deux États ont « de très fortes opportunités en termes de coopération dans les domaines du tourisme, de l’agriculture et des sciences ». Un forum d’affaires russo-algérien se tient le jour même sous le signe des « possibilités et perspectives pour la coopération et le développement du partenariat entre la Russie et l’Algérie ».

En 2021, les échanges commerciaux entre ces deux pays ont atteint 3 milliards de dollars, dont 1,7 milliard relèvent du secteur militaire. Ce volume d’importations d’armements russes fait d’Alger le principal partenaire militaire de Moscou. Les secteurs prometteurs pour l’augmentation du chiffre d’affaires commercial sont l’agriculture, l’industrie alimentaire, l’exploitation minière, les produits pharmaceutiques, l’ingénierie mécanique et bien d’autres encore, avait déclaré Sergueï Lavrov, chef de la diplomatie russe.

En 2021, la Russie a repris ses livraisons de blé à l’Algérie après une interruption de cinq ans. En 2022, le volume de ces fournitures a atteint 1,3 million de tonnes.

Le dirigeant algérien prendra également part aux travaux du Forum économique international de Saint-Pétersbourg (SPIEF).