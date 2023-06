Au Forum économique de Saint-Pétersbourg : V. Poutine enterre le système néocolonial

« La voie vers une économie ouverte est notre principe le plus important » rappelle le président russe vendredi tout en soulignant que le « système international néocolonial » était mort, remplacé par un « monde multipolaire » de plus en plus fort.

Cette nouvelle attaque à destination de l’Occident a eu lieu lors d’un long entretien au Forum économique international de Saint-Pétersbourg. « Le système international néocolonial, d’une laideur inhérente, a cessé d’exister et le monde multipolaire, au contraire, se renforce », a estimé V. Poutine à l’ouverture de la session plénière de ce forum. Les leaders économiques du monde sont en train de changer. Refusant l’isolement de son pays et plaidant pour une « économie ouverte », le maitre du Kremlin s’est également félicité du renforcement des relations entre Moscou et les puissances émergentes. « Les leaders économiques du monde sont en train de changer », a-t-il ainsi estimé. « Nous avons de bonnes relations avec la Chine, l’Inde, d’autres pays. La Malaisie se développe, l’Amérique latine, l’Afrique. Il y a beaucoup de problèmes là-bas, mais tous connaissent une ascension. »

Pour le dirigeant russe, l’économie de son pays a tenu le choc face aux sanctions. « On peut dire avec confiance que la stratégie choisie par le gouvernement et les entreprises en Russie a fonctionné », a-t-il jugé. « Nous avons maintenu la stabilité de l’économie russe, c’est ce qu’on appelle un fait avéré », a-t-il encore déclaré.

V. Poutine a qualifié le départ des multinationales étrangères de véritable facteur de « stimulation » pour le tissu économique russe. Il a notamment souligné une croissance de 10% en 2022 dans le secteur agricole, « pour toutes les catégoriques de produits ». « Nous sommes pratiquement autosuffisants dans toutes ces catégories » et « très actifs en matière d’exportations », a-t-il poursuivi. Aussi a-t-il estimé que la croissance du produit intérieur brut (PIB) de la Russie devrait se situer en 2023 entre 1,5% et 2%, après une contraction de 2,1% en 2022.