Attraction touristique : Lancement des travaux de valorisation du Parc National d’Ifrane

Ce projet d’envergure vise à renforcer l’attractivité de la région Fès-Meknès sur les deux filières nature : Nature Trekking & Hiking et Nature & Découverte. L’ambition est de créer un parc intégré plaçant la biodiversité de la région au cœur de toutes les activités. Ainsi, ce projet offrira aux visiteurs, qu’ils soient marocains ou étrangers, en quête d’authenticité en pleine nature, l’opportunité de découvrir une variété unique d’espèces végétales et animales propres à la région. Le tout dans un cadre qui prône la préservation de l’environnement et promeut le tourisme durable.

Pour valoriser ces richesses naturelles, le programme prévoit la mise en place de trois produits phares. D’une part, des hébergements écologiques et insolites tels que les cabanes dans les arbres, les gîtes flottants ou en pierre, ainsi que les dômes transparents. D’autre part, une palette d’activités sportives, de relaxation et de bien-être sera proposée pour répondre aux attentes des visiteurs. Enfin, des initiatives de mise en valeur touristique, incluant des équipements récréatifs et une signalétique adaptée, seront déployées pour garantir une expérience fluide et immersive.

S’exprimant à cette occasion, Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire déclare que « la valorisation du Parc National d’Ifrane ouvre de nouvelles portes vers des expériences naturelles inédites, renforçant ainsi l’attractivité touristique de toute la région Fès-Meknès, notamment auprès du nombre croissant de touristes en quête d’évasion en plein air. Je suis ravie du lancement de ce programme d’envergure, qui nous encourage à poursuivre notre travail sur les autres projets locomotives de la feuille de route du tourisme. »

Ce projet d’envergure, est le fruit d’un partenariat entre le ministère de l’Equipement et de l’eau, le ministère du Tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire, l’Agence Nationale des Eaux et Forêts, la Société Marocaine de l’Ingénierie Touristique (SMIT), la région de Fès-Meknès ainsi que d’autres partenaires publics et privés.