Attentat meurtrier de Moscou : Rabat dénonce « vigoureusement » le carnage terroriste

Le Maroc condamne « vigoureusement » l’attentat terroriste perpétré vendredi au Crocus city hall à Krasnogorsk près de Moscou, revendiqué par le groupe terroriste Daech, et qui a causé de nombreux morts et blessés, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des marocains résidant à l’étranger.