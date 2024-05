Attentat contre le Premier ministre slovaque : Le tireur a été maitrisé par la police…

R. Fico a été blessé lors d’une fusillade, ont annoncé les médias locaux. Selon ces derniers, plusieurs coups de feu ont été tirés, alors que le chef du gouvernement sortait d’une réunion ministérielle à Handlova, ville du centre du pays, située à 190 kilomètres de Bratislava. L’agresseur a été « immédiatement arrêté », a rapporté le quotidien Pravda. « Les premières informations faisaient état d’une balle dans la cavité abdominale », rapporte le média, après avoir initialement évoqué « plusieurs balles » reçues par le chef du gouvernement « dans la poitrine et dans l’abdomen ». Même chose du côté de Plus jeden deň, qui a évoqué « deux à trois blessures, prétendument au membre, à la poitrine et à l’abdomen ». Selon ce quotidien, l’état du Premier ministre est « jugé très grave ». Jusqu’à cinq coups de feu auraient été tirés, selon cette même source, qui cite des témoins.

La gravité de l’état du Premier ministre a été confirmée par le cabinet de R. Fico. « En ce moment, il est transporté par hélicoptère à Banská Bystrica, car il faudrait trop de temps pour arriver à Bratislava en raison de la nécessité d’une intervention urgente », a précisé le communiqué publié sur Facebook. Un peu plus tôt une porte-parole de l’hôpital d’Handlova, où R. Fico a reçu des premiers soins, a déclaré à l’agence Reuters que le chef du gouvernement était conscient à son arrivée et que ses fonctions vitales avaient été stabilisées. « Jusqu’à ce qu’il s’endorme dans la salle d’opération, le Premier ministre a communiqué avec les médecins » a rapporté Plus jeden deň, évoquant « une source bien informée ». D’après les médias slovaques, citant des témoins de la scène, les coups de feu ont été tirés alors que l’homme politique s’était rendu au contact de la foule.

Le tireur aurait lancé « Robo, viens ici ! », avant d’ouvrir le feu. Âgé de 71 ans, l’agresseur possédait une arme légalement enregistrée, toujours selon les médias slovaques. Des images circulant sur Telegram montrent des membres de la sécurité portant R. Fico jusqu’à sa voiture.

« Nous condamnons absolument et fermement les violences et la fusillade d’aujourd’hui contre le Premier ministre Robert Fico », a réagi Michal Šimečka, chef du parti libéral et europhile Slovaquie progressiste. Celui-ci a enjoint la classe politique « à s’abstenir de toute déclaration ou action susceptible de contribuer à l’escalade des tensions».

« Je suis choquée. Je souhaite à Robert Fico beaucoup de force en ce moment critique pour se remettre de l’attaque », a déclaré la présidente slovaque Zuzana Čaputová. « C’est le résultat de la politique haineuse de l’opposition », a réagi sur Telegram Martina Šimkovičová, ministre de la Culture. Se déclarant « horrifiée et dévastée », elle a souhaité « beaucoup de force et surtout de santé » au Premier ministre.

« De tels actes de violence n’ont pas leur place dans notre société », a également réagi Ursula von der Leyen, cheffe de la Commission européenne, condamnant une « attaque ignoble ». « Mes pensées vont au Premier ministre Fico et à sa famille », a-t-elle ajouté dans son message publié sur la plateforme X. Même pensée, du côté de Charles Michel, qui s’est dit « choqué ». « Rien ne pourra jamais justifier la violence ou de telles attaques », a déclaré le président du Conseil européen. « La violence ne doit pas exister dans la politique européenne », a dénoncé le chancelier allemand Olaf Scholz, fustigeant une « attaque lâche ». Une attaque « choquante et stupéfiante », a pour sa part réagi Peter Szijjarto, chef de la diplomatie hongroise. « Il y a un grand besoin de R. Fico dans la politique slovaque et européenne », a-t-il ajouté.

« Je connais Robert Fico comme un homme courageux et volontaire. J’espère vraiment que ces qualités l’aideront à survivre à cette situation difficile » a déclaré le président russe Vladimir Poutine, dans un message adressé à la présidence slovaque.