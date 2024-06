Attaque meurtrière contre Sébastopol : La tension entre Moscou et Washington atteint des sommets

Le 23 juin à 12h15, heure de Moscou, les troupes ukrainiennes ont attaqué Sébastopol avec cinq missiles opérationnels-tactiques américains ATACMS équipés d’ogives à fragmentation. La défense antiaérienne russe en a intercepté, l’ogive à fragmentation d’un cinquième missile a explosé dans les airs selon RIA Novosti. Quatre civils sont décédés, dont deux enfants. Selon les dernières données gouvernementales, 151 civils ont été blessés, 82 personnes ont été hospitalisées, dont 27 enfants.

« L’implication des États-Unis d’Amérique dans les hostilités, leur implication directe dans des hostilités qui entraînent la mort de civils russes, ne peuvent bien sûr qu’avoir des conséquences », a aussi déclaré lundi Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin. Celui-ci répondait à une question de journalistes lui demandant si Moscou envisageait des mesures de représailles contre Washington. D. Peskov a qualifié le bombardement de « barbare ». « Nous voyons très bien qui est derrière cela. La semaine dernière, le président a parlé de ceux qui dirigent ces missiles, d’une technologie absolument complexe, et qui assurent ces lancements. Ce ne sont pas des Ukrainiens », a-t-il encore ajouté. « Ceux qui fournissent ces armements déclarent qu’ils ne combattent pas, mais je le dis, nous nous réservons le droit de frapper d’autres points dans le monde », a en effet averti Vladimir Poutine le 20 juin dernier lors d’une conférence de presse au Vietnam. « Ils livrent des armes à l’Ukraine et déclarent ensuite qu’ils ne contrôlent rien et qu’ils ne savent pas comment elles sont utilisées. On peut dire la même chose : on peut livrer des armes ailleurs et après dire qu’on ne contrôle rien. Qu’ils réfléchissent là-dessus » a poursuivi le président russe. Celui-ci avait déjà prévenu le 5 juin que la réponse russe serait « symétrique », en marge du Forum économique de Saint-Pétersbourg: « si quelqu’un considère possible de livrer de tels missiles dans la zone des combats pour frapper notre pays […], pourquoi n’aurions-nous pas le droit de livrer nos armes de même classe dans d’autres régions du monde pour frapper les sites sensibles des pays qui font cela contre la Russie ? »

En avril, Washington avait annoncé avoir envoyé des missiles ATACMS de plus longue portée à l’Ukraine, qui les réclamait de longue date afin de pouvoir frapper plus loin derrière la ligne de front. Ni l’Ukraine, ni les Etats-Unis n’ont pour l’heure commenté la frappe de Sébastopol, grande ville portuaire, souvent ciblée, notamment car elle abrite le quartier général de la flotte russe en mer Noire. La Crimée constitue un nœud logistique important pour l’armée russe. L’Ukraine, confrontée à l’offensive russe depuis deux ans, réplique régulièrement en attaquant des régions russes ou des zones occupées…

Autres points clés de la déclaration de la Défense russe est qu’il s’agit-là d’une attaque terroriste délibérée menée contre Sébastopol avec cinq missiles américains ATACMS à sous-munitions dont quatre interceptés. La détonation des sous-munitions d’un cinquième missile américain en plein vol a fait de nombreuses victimes civiles à Sébastopol. Les missiles ATACMS sont programmés pour leurs missions par des spécialistes américains sur la base des données de renseignement satellitaire des États-Unis. Par conséquent, la responsabilité de la frappe délibérée de missiles contre des civils à Sébastopol incombe avant tout à Washington, qui a fourni ces armes à l’Ukraine, ainsi qu’au régime de Kiev, à partir du territoire duquel cette frappe a été effectuée. De telles actions ne resteront pas sans réponse, ajoute la même source.

Pour l’heure actuelle, on compte 5 morts dont trois enfants et plus de 120 autres personnes blessées. L’un des missiles s’est écarté de sa trajectoire et sa charge explosive a détonné dans le ciel au-dessus de Sébastopol, a annoncé la Défense russe.

Maria Zakharova, porte-parole de la diplomatie russe, a qualifié cette attaque de « crime rituel » et attire ainsi l’attention au fait qu’elle a été réalisée le jour où les chrétiens orthodoxes célèbrent la fête de la Sainte-Trinité.

A signaler aussi que des attaques de drones ukrainiens ont fait un mort et trois blessés dans une localité de l’oblast russe de Belgorod, très proche de la frontière ukrainienne, a fait savoir dimanche Viatcheslav Gladkov, gouverneur, sur Telegram, affirmant qu’un des drones avait explosé dans un parking. D’autres drones, dans le centre-ville, ont blessé deux hommes, qui ont été hospitalisés, ainsi qu’une femme se trouvant sur le balcon d’un appartement, a-t-il ajouté. L’oblast de Belgorod est régulièrement la cible de frappes ukrainiennes, Kiev affirmant se défendre des attaques russes contre son propre territoire. Des frappes russes ont fait deux morts et une cinquantaine de blessés samedi à Kharkiv, deuxième ville d’Ukraine régulièrement bombardée, ont annoncé dimanche les services de secours d’urgence, après une nuit déjà marquée par une attaque « massive » contre le fragile système énergétique du pays. Cette attaque a fait « deux morts et 53 blessés, dont trois enfants », ont précisé les secours après la fin des opérations de recherche sur les lieux de la frappe. Un premier bilan relayé par le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, sur Telegram, faisait état de trois morts. Selon lui, l’armée russe a frappé cette ville, proche de sa frontière, à l’aide de quatre « bombes aériennes guidées ».

En outre, l’opérateur Ukrenergo a annoncé dimanche que le réseau électrique ukrainien connaissait de graves difficultés après des attaques russes « massives ». « Le 24 juin, toutes les compagnies régionales de distribution d’électricité mettront en place des coupures de courant prévues » tout au long de la journée dans tout le pays, a prévenu l’opérateur. Ukrenergo a expliqué que ces mesures étaient nécessaires pare que la consommation d’électricité « augmente en début de semaine » et que le réseau est fragilisé par des « attaques russes massives ». Ces derniers jours, les infrastructures ukrainiennes ont été la cible de nouvelles frappes.

Au cours des trois derniers mois, les centrales électriques ont été visées par huit attaques d’ampleur, selon le ministère de l’énergie ukrainien. La Russie, en multipliant ces attaques, a détruit la moitié de la capacité énergétique de l’Ukraine, selon V. Zelensky. Kiev appelle ses alliés à l’aider à reconstruire son réseau électrique, un projet qui requiert d’importants investissements, et à lui fournir plus d’équipements de défense antiaérienne pour contrer les bombardements russes.