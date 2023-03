Assurances : Le secteur invité à soutenir davantage l’inclusion économique

Dans une allocution lue en son nom par la directrice du Trésor et des finances extérieures, Faouzia Zaaboul, lors de la 9ème édition des Rendez-vous de Casablanca de l’assurance, N. Fettah Alaoui a souligné l’importance du rôle que joue le secteur des assurances aussi bien sur le plan économique que social. Et de noter que « les progrès techniques nous confrontent à plusieurs paradigmes qui présentent des opportunités immenses de développement, mais génèrent également de nouveaux risques ».

D’après la ministre, la sphère financière est appelée à revoir ses offres de financement et ses modes d’intervention pour s’aligner sur ces évolutions et fournir des solutions innovantes adaptées aux besoins de la population, en plus de faire face aux nouveaux risques, notamment ceux liés aux cyberattaques.

Évoquant les avancées du Maroc en termes d’inclusion financière et de renforcement des systèmes d’assurance, elle précisé que des opportunités importantes s’offrent aujourd’hui aux assureurs, particulièrement en matière d’automatisation des processus, de digitalisation de certains services et de réduction des coûts. A cet égard, N. Fettah a rappelé que le Maroc a lancé en 2019 la stratégie nationale d’inclusion financière pour réduire les disparités sociales et spatiales qui persistent en termes d’accès aux services financiers, l’objectif étant de faire de l’inclusion financière un réel vecteur d’inclusion économique en ciblant en particulier les jeunes, les femmes, les populations en milieux ruraux et les très petites, petites et moyennes entreprises (TPME).

Les principaux leviers de cette stratégie sont l’innovation technologique et financière, par le renforcement des modèles alternatifs de financement accessibles à moindre cout comme le paiement mobil, la microfinance, l’assurance inclusif, a-t-elle expliqué, ajoutant que grâce à cette stratégie, les indicateurs financiers ont connu une amélioration substantielle comme en témoigne les résultats de la Banque Mondiale de 2021.

La ministre a relevé que les fintech et les entreprises technologiques constituent pour les assureurs une occasion pour gagner en agilité, digitaliser le parcours des clients, automatiser les processus, et proposer des offres adaptés aux nouveaux modes de consommation. De plus, les nouvelles technologies permettent aux assureurs de disposer de nouveaux outils de gestion de risques basés sur les données, a-t-elle fait valoir.

Au menu de ces rendez-vous de Casablanca de l’assurance, initiés sous le thème « Assurance automobile : entre progrès technologique et évolution des mobilités », figurent une série de panels traitant notamment de la nouvelle génération de mobilité, du digital au service de l’assurance automobile et des initiatives de sécurité routière. Il s’agit également de l’innovation dans l’expérience Client en assurance automobile, de la valeur ajoutée de l’assurance affinitaire automobile, l’intelligence artificielle et les boites noires, les avantages de la télématique, ainsi que la gestion de la fraude.