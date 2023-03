Assassinat du policier à Casablanca : Treize prévenus à la barre

Aux dernières nouvelles, les trois principaux suspects, ainsi que 10 autres prévenus, ont été déférés devant la justice, pour liens présumés avec une cellule terroriste qui visait à porter gravement atteinte à la sécurité du Royaume. Pour le BCIJ, les indices disponibles qui montrent que les suspects se sont emparés de l’arme fonctionnelle et des menottes professionnelles de la victime, « sont autant de données et d’indices qui ont confirmé dès le départ que nous sommes confrontés à un acte criminel organisé commis par plus de deux personnes au moins ».

A signaler que l’allégeance des suspects à Daech remonte à un mois. Et l’un des accusés avait des antécédents en 2013 de vol violent, de consommation de drogue et de possession d’armes blanches… N’empêche, assurent les enquêteurs, ces suspects, âgées de 31, 37 et 50 ans, avaient adopté des méthodes et des tactiques terroristes individuelles, et avaient l’intention de profiter de l’arme du policier, afin de voler des agences bancaires pour financer une plus grande opération.