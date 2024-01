Assassinat du leader hamasaoui S. al-Arouri : PJD et PPS condamnent le terrorisme sioniste

Abdelilah Benkirane, secrétaire général du Parti de la Justice et du Développement, a envoyé un message de condoléances à Ismail Haniyeh, chef du bureau politique du mouvement islamiste Hamas, suite à l’assassinat de Saleh Al-Arouri. « Ces opérations si lâches sont la preuve de la défaite de l’ennemi sioniste et son incapacité à affronter la vaillante résistance palestinienne sur le terrain », lit-on dans le message.

Le patron du PJD s’est dit convaincu que cet assassinat est à même de renforcer « la détermination du peuple palestinien à s’unir » afin de garantir « la libération de la terre et réaliser la création d’un Etat palestinien indépendant avec sa capitale, Al-Qods Al-Sharif ».

De son côté, le bureau politique du PPS a dénoncé « l’attaque sioniste contre Beyrouth et l’assassinat de dirigeants palestiniens et de civils libanais », et a qualifié l’opération de « nouveau crime odieux » commis par Israël.

Les camarades de Nabil Benabdellah ont condamné « dans les termes les plus fermes le terrorisme d’Etat pratiqué par l’entité sioniste à travers cette opération criminelle » qui constitue « une agression flagrante et une escalade dangereuse qui risque de plonger la région entière dans une guerre ouverte et globale aux conséquences désastreuses, et Israël seul porte l’entière responsabilité de ses conséquences », ajoute le communiqué du PPS.

Le PPS avait comparé la guerre israélienne sur Gaza aux atrocités commises par le régime nazi en Allemagne. La formation de gauche avait affirmé, dans un précédent communiqué, que « dans ce contexte il n’est pas approprié d’avancer dans l’établissement de relations avec une entité qui commet des crimes de guerre et mène un génocide contre un peuple, enfreignant le droit international et le droit humanitaire international ».

L’assassinat de S. Al-Arouri a, par ailleurs, rapproché les positions d’Al Adl wal Ihsane et du Mouvement Unicité et Réforme (MUR, bras idéologique du PJD). La Jemaa a dénoncé une « attaque perfide et lâche lancée par l’entité sioniste sur la ville de Beyrouth au Liban ».

Depuis le 7 octobre, date de l’opération singulière Déluge d’Al-Aqsa menée par le Hamas, la Jemaa a lancé des marches et sit-in, quasi-quotidiennement dans les villes marocaines, sous la bannière du Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation, pour condamner l’agression israélienne.

Aouss Rammal, chef du MUR, a téléphoné à I. Haniyeh pour lui présenter « ses condoléances » tout en réaffirmant l’appui de son mouvement « à la résistance palestinienne » et en dénonçant « l’agression sioniste barbare et le soutien américain et européen » à Israël.