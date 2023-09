AS.FAR vs Etoile Sportive du Sahel : Agressé à Souss, un supporter des FAR rend l’âme à Rabat

D’après les Ultras des FAR, le défunt qui répond au nom de Imad, avait reçu des coups sur la tête, assénés par les forces de l’ordre tunisiennes lors de ladite rencontre, le weekend dernier.

Selon des sources de Hesport, des supporters des FAR, dont Imad, avaient fait le déplacement la semaine dernière à Sousse pour soutenir leur équipe, mais le voyage a viré au cauchemar après l’incident dont a été victime leur ami.

De retour au Maroc lundi dernier, Imad, qui présentait des complications au niveau de la tête, s’est rendu dans un hôpital de la capitale, où une hémorragie interne a été diagnostiquée. Il a fini par rendre l’âme vendredi matin.

Dans un rapport conjoint sur leur déplacement à Sousse, les factions « Askary » et « Black Army » avaient dénoncé « la provocation et le traitement dégradant de la part des autorités de cette ville pendant toute la période où les supporters des FAR étaient présents sur le territoire tunisien ».