Archéologie : Les secrets de Chellah…

Ces travaux de fouilles et de sondages archéologiques conduits par l’Institut national des sciences de l’archéologie et du patrimoine au site historique de Chellah, s’inscrivent dans le cadre du projet de recherches archéologiques lancé par le ministère au mois d’avril 2023.

Ces recherches menées dans la zone située à l’Est et au Sud-Est de la muraille mérinide avaient pour objectif de connaître l’étendue et les limites de la ville maurétano-romaine de Sala, d’en identifier le système défensif et de repérer le port antique de la ville.

Après de vastes opérations de désherbage et d’évacuation de décombres de constructions modernes, les travaux en question réalisés dans quatre secteurs ont permis d’aboutir à des résultats fructueux et à des découvertes fort importantes et inattendues.

Ainsi, dans le secteur 1, à savoir l’enceinte de la ville antique de Sala, les travaux de désherbage et de dégagement ont porté sur un tronçon de mur situé à 130 m à peu près à l’Est de la muraille mérinide et bordant le chemin de Robinson sur une longueur d’une cinquantaine de mètres. Près de ce tronçon d’enceinte, ont été également reconnues des structures en terre bien conservées mais non encore entièrement dégagées.

Dans le secteur 2, ont été mis au jour, directement à l’Ouest du tracé de l’enceinte antique, d’importants vestiges architecturaux appartenant à un grand établissement thermal public construit au plus tard au début du 2ème siècle après J.-C. De même, une statue acéphale grandeur nature a été découverte, représentant probablement une divinité. Il s’agit de la première statue découverte au Maroc depuis les années 1960.

Quant au secteur 3 qui est la nécropole, une nouvelle zone funéraire a été repérée grâce à la découverte de restes d’un tombeau de type « Columbarium », le seul en son genre qui soit documenté jusqu’ici dans les alentours de Sala.

Concernant le secteur 4, à savoir le quartier portuaire, des vestiges variés ont été découverts, attestant de l’existence d’un quartier s’étendant, selon des estimations encore préliminaires, sur une longueur de 230 m environ du nord au sud.

Abdeljalil Bouzouggar, directeur de l’Institut national des sciences de l’archéologie et du patrimoine, a indiqué qu’il s’agit de l’une des plus grandes fouilles menées au Maroc, rappelant qu’une équipe d’archéologues et de chercheurs marocains ont été mobilisés lors de ces opérations de recherche, permettant ainsi la découverte d’un ensemble d’édifices et d’éléments nouveaux.

L’une des découvertes archéologiques majeures sur ce site est le quartier portuaire, a-t-il noté, soulignant que « c’est la première fois qu’on découvre un port d’une ville maurétano-romaine, un fait qui revêt une grande importance non seulement pour l’histoire marocaine mais aussi pour l’histoire de la Méditerranée ».