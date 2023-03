Après le crash du Reaper US en mer Noire : L. Austin reprend langue avec S. Chouïgou

Après la perte du drone US MQ-9 Reaper, qui s’est abîmé en mer Noire mardi, le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou s’est entretenu avec son homologue américain.

Selon un communiqué russe, S. Choïgou a déclaré au chef du Pentagone que les vols de drones US au large de la Crimée revêtaient « un caractère provocateur » et étaient susceptibles de provoquer une « escalade ». La partie russe promet d’ailleurs d’apporter « une réponse appropriée » à toute éventuelle provocation le long des frontières nationales.

La veille, un MQ-9 Reaper de l’US Army est tombé en mer Noire après s’être approché de la frontière russe. Si Washington a accusé la chasse russe d’avoir provoqué la perte de l’appareil, Moscou assure qu’avant le crash, le drone était « entré en vol incontrôlé avec une perte d’altitude » après « de brusques manœuvres ».

Nikolaï Patrouchev, secrétaire du Conseil de sécurité de Russie, voit en cet incident une « énième preuve » que les Américains « participent directement à ces événements, à la guerre » contre la Russie.

Anatoli Antonov, ambassadeur russe aux Etats-Unis, avait appelé mercredi Washington à cesser ses vols « hostiles » près des frontières russes. « Nous partons du principe que les Etats-Unis s’abstiendront des spéculations ultérieures dans l’espace médiatique et cesseront leurs vols près des frontières russes », a déclaré le diplomate dans un communiqué sur Telegram, rapporte l’AFP. « Nous considérons toute action avec recours à des armements américains comme ouvertement hostile », a-t-il souligné tout en assurant que « la Russie ne cherche pas de confrontation et reste pour une coopération pragmatique dans l’intérêt des peuples de nos pays ».

Les Etats-Unis ont accusé mardi l’aviation russe d’avoir « intercepté et percuté » le Reaper américain au-dessus de la mer Noire et provoqué sa chute. La Russie a démenti ces accusations tout en reconnaissant que deux de ses chasseurs avaient intercepté un drone américain qui avait été détecté « dans la zone de la péninsule de Crimée » et avançait « en direction » des frontières de la Russie. « Les chasseurs russes n’ont pas utilisé leurs armements », et ne sont pas entrés en contact avec le drone qui volait « avec des transpondeurs éteints » et avait violé « la zone du régime provisoire d’utilisation de l’espace aérien établie pour mener l’opération militaire spéciale » en Ukraine, selon l’armée russe.