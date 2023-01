ANAPEC : Coup d’envoi du nouveau plan stratégique

Selon un communiqué du ministère de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des compétences, ce plan stratégique vise à assurer la montée en puissance de l’Agence, le déploiement actif de la nouvelle Vision de promotion de l’emploi, l’adoption d’un nouveau schéma de gouvernance territoriale et la mise à disposition de moyens modernes en ligne avec les ambitions que se fixe le ministère. Il s’agit d’un préalable pour relever les challenges de l’emploi au Maroc et un prérequis pour assurer un développement structuré, harmonieux et soutenu de l’emploi décent dans les 12 régions du Royaume, relève la même source.

Portant sur la présentation des réalisations de l’agence, de ses défis, de son plan d’action pour 2023 et le budget y afférent, le Conseil d’Administration de l’ANAPEC a été l’occasion de revenir sur les prérequis au déploiement du nouveau positionnement de l’Agence, initié en juillet 2022 et qui s’inscrit dans le cadre d’une vision intégrée du ministère visant à franchir un nouveau pallier dans la promotion et le développement de l’emploi au Maroc.

Y. Sekkouri a souligné, dans ce sens, que ce plan de transformation volontariste de l’Agence autour de quatre métiers structurants (Employabilité, Intermédiation sur le marché du travail, entreprenariat et placement à l’international) apporte des réponses structurelles aux problématiques de l’emploi à l’échelle locale, régionale et nationale à travers notamment un nouveau schéma de gouvernance territoriale qui s’appuie sur la mobilisation de partenaires public et privés, locaux, régionaux, nationaux et internationaux, autour de dispositifs innovants, afin de porter les capacités d’accueil, d’orientation et d’accompagnement de l’Agence à plus de 300 points. L’objectif étant de renforcer la proximité des publics visés et d’améliorer l’accès aux services d’accompagnement des chercheurs d’emploi.