Amman et Manama rappellent leurs ambassadeurs à Tel-Aviv : Des monarchies qui tentent de calmer la rue…

« Aujourd’hui (mercredi), le ministre des Affaires étrangères Ayman Al-Safadi a décidé de rappeler immédiatement l’ambassadeur jordanien en Israël« , a indiqué le ministère Jordanien des Affaires étrangères dans un communiqué, en disant « condamner la guerre israélienne qui tue des innocents à Gaza« .

Ayman Al-Safadi a souligné que le retour des ambassadeurs sera lié à l’arrêt par Israël de sa guerre contre Gaza et de la catastrophe humanitaire qu’elle provoque, ainsi qu’à toutes ses mesures qui privent les Palestiniens de leur droit à la nourriture, à l’eau, aux médicaments et à leur droit à vivre en sécurité et en stabilité sur leur territoire national.

A signaler que le chef de la diplomatie américaine a programmé, dans le cadre de sa visite dans la région qui commence par l’escale à Tel-Aviv, de se rendre à Amman. Le Royaume hachémite aurait commandé auprès des USA des batteries de « Patriot » pour protéger le ciel jordanien et assurer une couverture aérienne à…Israël !