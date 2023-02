Aide au Yémen : Les attentes dépassent la générosité des donateurs

« Yemen can’t wait » (« le Yémen ne peut pas attendre » en français), tel est le slogan choisi par l’ONU pour marquer la septième conférence des donateurs pour le Yémen qui intervient après huit ans de guerre. Autant dire que l’urgence de la situation ne fait aucun doute pour un pays ravagé par la guerre et le dénuement. En dépit de l’alerte tirée par l’ONU, les promesses de dons sont bien inférieures au montant espéré. En effet, les organisations humanitaires demandaient plus de 4 milliards de dollars alors que les pays donateurs n’ont mobilisé que 1,2 milliard de dollars. Les besoins au Yémen sont énormes : deux tiers des 33 millions d’habitants devraient pouvoir bénéficier d’une assistance. Mais les dons ne sont pas à la hauteur des enjeux.

L’an dernier déjà, les Nations unies n’avaient obtenu que la moitié des sommes demandées et les agences humanitaires avaient dû réduire le nombre de rations alimentaires distribuées. « La communauté internationale a montré qu’elle avait abandonné le Yémen », a dénoncé une responsable de l’ONG Norwegian Refugee Council (NRC). Elle voit dans ces faibles promesses le signe que « certains humains ont moins de valeur que d’autres », s’est-elle indignée.

Le chef de l’ONU pour les opérations humanitaires espérait lui aussi obtenir plus. Mais il se veut moins sombre et rappelle que l’an dernier, les promesses initiales étaient du même ordre que celles de cette année et que, « face à la gravité de la situation », elles avaient finalement doublé.