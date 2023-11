Agression armée contre Smara : Le PJD veut auditionner l’Intérieur et la diplomatie

Le groupe parlementaire du parti islamiste a convoqué la réunion des commissions de l’Intérieur, des collectivités territoriales, de l’habitat et de la politique de la ville, mais aussi des Affaires étrangères, de la défense nationale, des affaires islamiques et des Marocains résidant à l’étranger.

Dans leur requête adressée aux présidents des deux commissions, les parlementaires du PJD ont indiqué que « le lancement de projectiles explosifs sur des quartiers résidentiels de Smara, qui a fait un mort et des blessés, a provoqué la panique au sein de la population dans la ville, étant donné cet incident était sans précédent ».

Le groupe a appelé Ableouafi Laftit, ministre de l’Intérieur, à assister à la réunion de la commission « pour discuter du contexte et des dimensions de l’incident susmentionné et pour délibérer sur d’éventuelles mesures pour éviter qu’un fait similaire ne se reproduise, que ce soit dans la ville de Smara ou dans les villes frontalières ». Comme il a appelé Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, à prendre part à cette réunion, afin d’aborder les dimensions internationales des faits.