Adhésion de l’Ukraine à l’ensemble européen : Kiev serait prêt pour les négociations…

La Commission Von der Leyen devrait recommander l’ouverture des négociations sur l’adhésion de l’Ukraine à l’UE, à l’occasion de la présentation de ses évaluations aux ambassadeurs des Vingt-Sept, selon le Financial Times (FT). « La Commission fait pression pour que des pourparlers formels commencent avec Kiev et Chisinau ce mois-ci afin de donner un signal positif aux deux pays sur leurs aspirations à l’UE », a relaté vendredi le média britannique, qui cite trois sources proches du dossier. Un feu vert au lancement des négociations d’adhésion avec Kiev que Bruxelles souhaite donner avant la présidence hongroise du Conseil de l’UE qui débute le 1er juillet. Une présidence qui doit se poursuivre jusqu’au 1er janvier 2025, date à laquelle Varsovie doit prendre le relais. « [Ce 7 juin], elle déclarera que l’Ukraine répond désormais à des critères précédemment en suspens, notamment des mesures anticorruption, des restrictions sur le lobbying politique, des règles sur les déclarations de patrimoine pour les agents publics et la protection des langues utilisées par les minorités nationales », a notamment poursuivi le quotidien. La Géorgie, en revanche, ne devrait pas bénéficier de ce « feu vert » bruxellois, en raison de la récente adoption par son Parlement de la loi sur les agents de l’étranger décriée par la Commission.

Ces recommandations de la Commission européenne doivent recevoir l’unanimité des gouvernements de l’UE, a souligné le Financial Times, rappelant les frictions entre Budapest et Kiev quant au sort de la minorité magyarophone de Transcarpatie. Un obstacle aux ambitions ukrainiennes que la Commission von der Leyen se serait activement attelée à lever, révélait le 21 mai Politico. « Bruxelles et Kiev mènent une diplomatie bilatérale intensive avec Budapest pour répondre aux préoccupations concernant les minorités hongroises en Ukraine », soulignait alors le média américain, faisant état de « pressions » des responsables bruxellois afin d’entériner dès ce mois de juin cette nouvelle phase du processus d’adhésion de l’Ukraine à l’UE.

Selon Politico, qui citait pour sa part cinq sources diplomatiques, l’objectif de la Commission serait de lancer ces négociations dès le 25 juin. Une date qui se situe à la fois avant le début de la présidence tournante de l’UE par la Hongrie et après le scrutin européen du 9 juin afin d’éviter que cela ne soit « un sujet électoral ». L’Ukraine avait soumis sa demande d’adhésion au bloc européen le 28 février 2022. Une candidature validée fin juin 2022 par les Vingt-Sept lors d’un sommet européen, battant alors tous les records en matière de vitesse d’approbation.