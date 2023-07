A.G de la CAF : L’Algérie perd le Comex

D. Zefizef a perdu face au libyen Abdelhakim Shelmani, lors du vote qui a eu lieu cet après-midi dans la capitale ivoirienne. La candidature de l’Algérie n’a recueilli que 15 voix contre 38 pour la Libye, qui rempile pour un second mandat 2023-2027.

Les médias algériens avaient souligné que Fouzi Lekjaa, président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), a soutenu la candidature d’A. Shelmani qui occupe également la présidence de l’Union de football de l’Afrique du Nord.

Après cette défaite, il est fort probable que D. Zefizef soit écarté de son poste à la tête de la FAF. L’ancien président de la FAF, Kheïreddine Zetchi, a été poussé à la démission, en juillet 2021, après son échec à faire barrage, à l’occasion de la 43e assemblée générale ordinaire de la CAN organisée à Rabat en mars 2021, à l’adoption d’un amendement présenté par la délégation marocaine excluant le Polisario de prendre part aux compétitions de la CAF.

Le Maroc et l’Algérie sont en course pour l’organisation de la CAN 2025. Le verdict est attendu dans les semaines à venir.