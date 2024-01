A. Blinken quitte Israël : A Gaza, le bain de sang continue

Lors de son déplacement à Ramallah, dénoncé par les Palestiniens, pour y rencontrer Mahmoud Abbas, le secrétaire d’État américain « a réaffirmé que les États-Unis soutenaient des mesures tangibles pour la création d’un État palestinien ». De son côté, le président de l’Autorité palestinienne a déclaré que « Gaza est une partie inséparable de l’État palestinien ». Il lui aurait aussi signifié que l’on ne peut admettre les plans de son occupation ou son découpage. « Nous ne permettrons le déplacement d’aucun citoyen palestinien ni de la bande de Gaza ni de la Cisjordanie », aurait laissé entendre le Président de l’autorité palestinienne à son hôte US.

A signaler que nombre de médias ont rapporté qu’une tension est palpable dans les relations américano-israéliennes. Ainsi, la Douzième chaîne israélienne a rapporté que la longue rencontre en tête-à-tête entre Benjamin Netanyahu, et le secrétaire d’État US « a été tendue », soulignant que « Washington commence à perdre patience ». La chaîne a souligné que « le bureau de Netanyahu n’avait pas publié de déclaration sur la réunion, comme il le fait habituellement, ce qui renforce la possibilité d’un différend ».

Abondant dans le même sens, le site américain Axios a indiqué que « Blinken avait clairement fait savoir aux responsables israéliens que Washington souhaitait entamer le plus tôt possible le retour des Palestiniens dans le nord de la bande de Gaza ». D’autre part, le site Internet cite un haut responsable israélien disant « qu’ Israël a informé le secrétaire d’État américain que le retour des habitants du nord de Gaza n’est pas possible avant que des progrès ne soient réalisés dans le dossier des prisonniers ».

Dans un contexte connexe, le correspondant d’Axios en Palestine occupée a cité des responsables israéliens et américains disant « qu’Israël avait accepté d’autoriser une délégation des Nations Unies à entrer dans le nord de Gaza, afin d’évaluer la situation des infrastructures et de dresser une carte des besoins pour le retour de civils palestiniens dans la région à un stade ultérieur ».

Les médias israéliens ont affirmé que « Blinken avait demandé aux responsables israéliens d’autoriser les habitants du nord de la bande de Gaza à rentrer chez eux, mais ils s’y sont opposés ».

Un haut responsable américain a révélé à NBC lundi que le message qu’A. Blinken transmettra à l’entité occupante, après sa tournée qui a inclus plusieurs pays arabes, consiste d’informer Israël de la nécessité de mettre fin à la bataille militaire le plus rapidement possible.

Les pressions extérieures s’accentuent sur l’entité d’occupation pour qu’elle mette fin à son agression barbare contre la bande de Gaza, compte tenu de son incapacité à atteindre l’un des objectifs déclarés de la guerre, pour coïncider avec les pressions internes exercées par les familles des prisonniers israéliens sur les dirigeants de l’occupation pour une voie politique pour libérer les otages restants, en plus des pressions liées au prix élevé que l’armée d’occupation paie à Gaza, avec chaque jour supplémentaire de guerre.

En dépit de cela, bien des responsables israéliens persistent à jeter l’huile sur le feu. Tel est le cas de Benny Gantz, ministre membre du cabinet de guerre, qui a indiqué sur Twitter qu’il avait souligné, lors de sa rencontre avec A. Blinken, qu’Israël « est déterminé à mener à bien la tâche consistant à éliminer la menace du Hamas dans le sud et à faire évoluer la situation dans le nord du pays afin de permettre le retour des résidents ».

Matthew Miller, porte-parole du département d’État, a déclaré qu’A. Blinken, après avoir discuté avec B. Gantz de la libération des otages et du démantèlement des infrastructures terroristes du Hamas, « a souligné la nécessité urgente de protéger la vie des civils et d’accélérer l’acheminement de l’aide humanitaire aux Palestiniens de Gaza, notamment par le biais d’un mécanisme de déconfliction efficace ».

Quant à Yoav Gallant, ministre israélien de la Défense, il a lui aussi souligné lors de sa rencontre avec le secrétaire d’Etat US qu’Israël intensifiera ses opérations dans la région de Khan Younès, au sud de Gaza, jusqu’à ce que les dirigeants du du Hamas soient retrouvés et que tous les otages israéliens soient libérés.

Selon un compte-rendu de la réunion, Y. Gallant a informé A. Blinken de l’évolution de la guerre et a noté les « changements de tactiques de combat » d’Israël dans le nord de la bande de Gaza, où Tsahal a réduit certains combats en raison du contrôle opérationnel. Y. Gallant « a souligné que les opérations dans la région de Khan Younès s’intensifieront et se poursuivront jusqu’à ce que les dirigeants du Hamas soient débusqués et que les otages israéliens rentrent chez eux sains et saufs », peut-on lire dans le compte rendu.

Le ministre de la Défense a également évoqué les tensions régionales avec A. Blinken et les attaques iraniennes via ses mandataires. « Une augmentation de la pression exercée sur l’Iran est essentielle et peut empêcher une escalade régionale dans d’autres domaines », a-t-il précisé au chef de la diplomatie US. Le ministre israélien a rappelé que la priorité absolue d’Israël est actuellement de permettre le retour des habitants dans le nord d’Israël, où les combats avec le groupe terroriste chiite libanais du Hezbollah se sont intensifiés et où l’on craint une conflagration plus large.

Avant de quitter Israël pour le Bahreïn, A. Blinken a été certainement mis au courant de la mort du journaliste palestinien Ahmad Bdeir tombé en martyr dans le raid israélien contre l’entrée de l’hôpital des Martyrs d’al-Aqsa à Deir al-Balah au centre de la bande de Gaza. Comme il devait aussi être informé de la mort de 4 membres Croissant rouge palestinien dans le bombardement israélien de nos ambulances dans la rue Salaheddine à l’entrée de Deir al-Balah.

Résistance active

Sur le terrain gazaoui, la résistance palestinienne continue ses opérations héroïques contre le corps expéditionnaire sioniste. Abou Ubaida, porte-parole militaire des Brigades al-Qassam (branche militaire du Hamas), a annoncé, au 95ème jour de l’agression israélienne contre la bande de Gaza, que « les moudjahidines du mouvement ont pu au cours de la semaine dernière détruire totalement ou partiellement 42 véhicules militaires ». Il a affirmé l’élimination de 22 soldats sionistes à distance zéro. D’autres soldats israéliens ont été tués ou blessés lors des « 52 missions militaires » menées par la résistance palestinienne.

Abou Ubaida a également ajouté que la résistance a fait exploser une maison, quatre entrées de tunnel et un champ de mines, ciblant ainsi des soldats israéliens. Un missile sol-air a été lancé contre un hélicoptère à Gaza.

Dans son message, il a ajouté que « les moudjahidines d’Al-Qassam ont abattu un drone Hermes 900, saisi un avion Skylark et deux drones et détruit les quartiers généraux, les salles de commandement sur le terrain et les concentrations militaires avec des obus de mortier et des missiles à courte portée sur tous les fronts des combats sans compter le lancement d’une salve de missiles sur Tel Aviv et ses environs ».

L’annonce par Abou Ubaida des réalisations des combattants de la résistance Qassam a été précédée par la confirmation du porte-parole militaire des Brigades Al-Qods, Abou Hamza, dans une vidéo, que « les moudjahidines des Brigades Al-Qods ont pu abattre un avion des services de renseignement israéliens dans le ciel de Khan Yunis, au sud de la bande de Gaza, et ont obtenu des informations importantes ».

Il a ajouté aussi que « les moudjahidines des brigades ont détruit une force israélienne qui s’était barricadée dans un bâtiment sur le front des combats à Khan Yunis. Suite à son discours, les médias militaires des Brigades Al-Qods ont publié des scènes documentant le processus d’engagement ».

Concernant la Cisjordanie, qui est à son tour le théâtre de raids quotidiens et de campagnes d’arrestation menées par les forces d’occupation dans diverses villes palestiniennes, Abou Hamza a salué les combattants des Brigades Al-Qods à Jénine, à Tulkarem et dans toute la Cisjordanie, ainsi que « ceux qui ont transformé les jeeps de l’occupation en tas de ferraille, notamment dans le quartier de Jabriyat à Jénine ».

L’armée d’occupation a reconnu que le bilan des soldats blessés lors des combats terrestres dans la bande de Gaza a atteint 27 soldats blessés au cours des dernières 24 heures. Quant au nombre de morts, l’armée israélienne a reconnu que « 9 officiers et soldats avaient été tués lors d’affrontements avec la résistance palestinienne, notamment dans le centre et le sud de la bande de Gaza. »

Depuis le début de la bataille du Déluge d’Al-Aqsa, le 7 octobre, le bilan des soldats israéliens s’élève à 514 morts, dont 180 soldats tués depuis le début de l’incursion terrestre des forces israéliennes dans la bande de Gaza , selon ce qui a été rapporté par les médias israéliens.