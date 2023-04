A. Azoulay en Andalousie : Un déplacement hautement symbolique

« C’est un plaisir de recevoir André Azoulay, grand ami de l’Andalousie et de l’Espagne et notre meilleur interlocuteur avec le Maroc. Il est toujours agréable de discuter avec lui des problèmes communs qui nous touchent et nous préoccupent », a déclaré le président andalou. La réunion intervient en marge de la première édition des Trophées Méditerranéens organisés par la Fondation Trois Cultures de la Méditerranée, que copréside le conseiller royal.

J.M. Bonilla et A. Azoulay se sont déjà rencontrés à Séville en mai 2019. L’année suivante, l’exécutif autonome de l’Andalousie accordait au conseiller du roi Mohammed VI la médaille de Solidarité et de la Concorde. Une distinction condamnée alors par les amis du Polisario au Parlement andalou.

J.M. Bonilla est considéré comme la deuxième personnalité au Parti Populaire, après son président le Galicien Alberto Núñez Feijóo. Le PP est pressenti pour un retour au pouvoir lors de prochaines élections législatives en Espagne. Le dernier sondage, publié lundi 27 mars, a donné la première place au PP avec 32,4% des voix et 27,6% au PSOE de Pedro Sanchez.

En 2022, les exportations de l’Andalousie vers le Maroc ont culminé à 2.000 millions euros, en hausse de 21% par rapport à 2021.