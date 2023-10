20è édition du FIFM : Le jury dévoilé…

Il s’agit de 9 membres venus des 5 continents, et qui décerneront l’Etoile d’or à l’un des 14 premiers et seconds longs-métrages en compétition, laquelle est dédiée à la découverte des cinéastes du monde.

Ainsi, le jury est composé cette année de l’actrice iranienne Zar Amir, la comédienne française Camille Cottin, l’acteur et réalisateur australien Joel Edgerton, la réalisatrice britannique Joanna Hogg, la réalisatrice américaine Dee Rees, le réalisateur suédo-égyptien Tarek Saleh, l’acteur suédois Alexander Skarsgård et l’écrivaine franco-marocaine Leïla Slimani.

Représentant 8 pays et 5 continents différents, le jury de cette édition reflète la philosophie du festival, qui se veut une célébration de la diversité et de la création cinématographique à travers le monde, souligne un communiqué des organisateurs. Le jury annoncera le palmarès de cette édition, lors de la cérémonie de clôture, prévue samedi 2 décembre 2023.