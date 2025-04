Violences numériques : La BD pour endiguer le phénomène 

À travers une série de scènes illustrées, la BD met en lumière les différentes formes de cyberviolence : insultes, menaces, cyberharcèlement, diffusion d’images intimes sans consentement, ou encore prédation en ligne visant enfants et adolescents. Chaque planche propose une mise en situation suivie d’une « boîte à outils » qui explique les moyens de prévention, de protection et de recours légaux.

N. Rerhaye rappelle que les violences numériques touchent tous les publics, en particulier les jeunes et les femmes, et que les technologies facilitent les violences basées sur le genre. « Internet est aussi un espace de vulnérabilité. Il est crucial de renforcer la protection et d’encourager la dénonciation », insiste-t-elle.

L’ouvrage adopte un ton à la fois pédagogique et accessible, pour faire tomber les tabous et rappeler que des solutions existent. Il s’adresse à toutes les victimes – enfants, adolescents, femmes et hommes – pour leur dire qu’ils ne sont pas seuls et qu’il est possible d’agir.

Disponible sur haca.ma, cette publication s’inscrit dans une série d’initiatives du groupe, déjà auteur de plusieurs guides sur la sécurité numérique et la lutte contre la désinformation. Une version amazighe est également annoncée prochainement.