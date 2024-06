Un Hermes 900 de plus à terre : La domination israélienne du ciel en prend un coup !

Des militants ont partagé sur les réseaux sociaux des images du drone abattu dans l’espace aérien du sud du Liban. Les images montrent la joie des habitants du sud-Liban du ciblage de ce drone, confirmant leur soutien à la résistance dans ses choix et leur soutien aux moudjahidines de Gaza. Après avoir indiqué que « l’appareil attaquait nos gens et nos villages », le Média de guerre du Hezbollah a diffusé une vidéo qui détaille ses caractéristiques de l’un des plus importants drones militaires et des plus chers de l’armée de l’air israélienne.

Produit par Elbit Systems, le drone ( à 6 millions de dollars pièce) de 1100 kg, avec une envergure de 8,3 m, et une portée de 300 km, est capable d’une durée de survol maximale de 36 heures tout en étant équipé de 4 missiles guidés d’une portée de 10 km de type Spike et Makkholite. Il est en outre muni d’un radar de type Sar, et capable de porter des capteurs électro-optiques et d’autres à l’infra-rouge. Il est aussi muni d’un laser pour fixer les cibles et définir les distances. L’une de ses spécificités réside dans ses mécanismes électroniques hautement codés pour empêcher les pénétrations et dispose de capacité de communication avec les satellites et de porter des équipements de guerre électronique.

Le Hezbollah a lancé une attaque aérienne avec des drones d’assaut sur la nouvelle position de la faction blindée au nord de la caserne de Yaftah, ciblant des emplacements des soldats et des colonies. La Résistance islamique a affirmé que cette opération intervient en réponse au ciblage par l’ennemi d’une moto dans la localité de Majdal Salam, en soutien à notre peuple palestinien inébranlable dans la bande de Gaza et en soutien à sa résistance vaillante et honorable. Dans le cadre de leur réponse aux attaques de l’ennemi contre les villages et les lieux sûrs du sud, le Hezbollah a ciblé un bâtiment où étaient stationnés des soldats ennemis dans la colonie de Shomera, ainsi qu’un bâtiment où étaient positionnés des soldats ennemis dans la colonie de Natawa, outre la position d’Al-Baghdadi à la frontière avec la Palestine occupée.

Le matériel d’espionnage développé sur le site d’Al-Marj a été traité également avec des armes appropriées. Le Média de guerre a rapporté dans un communiqué séparé que les moudjahidines ont ciblé samedi des positions d’artillerie ennemies à Kherbet Ma’ar et un déploiement de leurs soldats à proximité. Plusieurs incendies ont éclaté dans les territoires palestiniens du nord occupé, à la suite de roquettes tirées depuis le sud du Liban, vers des sites d’occupation israéliens. Les médias israéliens ont diffusé des images du quartier général de la 769e brigade israélienne à Kiryat Shmona, frappé par des roquettes, provoquant des incendies sur place.

Dans la nuit de vendredi à samedi, des raids israéliens ont détruit des commerces dans la localité d’al-Khiyam, et bombardé les périphéries de Chahine, dans la vallée de Zabqine. Un raid de drone sur la localité ‘Adloune du littoral a causé le martyre d’une femme et fait trois blessés. Dans la matinée de samedi, l’armée d’occupation a ratissé à l‘aide de mitrailleuses les villages de Yarine, al-Boustane, Marwahine, Teir Harfa et Al Jabine dans le secteur occidental du sud Liban. Dans l’après-midi, un raid israélien sur Siddiqine a fait des blessés parmi les civils.

De l’aveu des médias israéliens, les frappes du Hezbollah, ont mis hors service « une cible militaire stratégique » dont la détermination de la nature a été interdite par la censure. Ces médias ont indiqué que le Hezbollah concentre ses opérations sur l’usine militaire Raphael à Haïfa. Ils ont en outre fait état d’une frappe à Afula. Et de préciser que ces frappes ont été réalisées au moyen de drones munis de caméras d’orientation, indépendantes du GPS.

Vendredi, le Hezbollah avait attaqué aux drones les plateformes du Dôme de fer, leur équipage et leur lieu de travail à al-Zaoura, dans le Golan syrien occupé. Il a aussi fait état d’opérations contre le siège de la division 91 de l’armée d’occupation à Branit, situé à la frontière, en partie détruit et frappé le site militaire d’al-Ramtha dans les collines occupées de Kfarchouba, la position Ma’ayan Baruch, le tout avec des projectiles et des obus d’artillerie et le site militaire d’al-Baghdadi à l’aide du lourd missile Bourkan. Il a aussi fait état du bombardement de la colonie Ramot Naftali en Haute Galilée.

Selon le Yediot Ahronoth, un site a pris feu dans cette région sans causer de victimes. Il est aussi question qu’un bâtiment utilisé par des soldats israéliens dans la colonie de Shomera a été visé.

La résistance a aussi fait état du pilonnage des colonies Ga ‘Aton, Ain Yaacoub et Yehi’am, à l’aide de plusieurs dizaines de roquettes Katioucha, « en riposte aux agressions israéliennes qui ont visé l’équipe de Défense civile et ses ambulances dans la localité de Naqoura », dans le secteur occidental du sud du Liban.

Pendant ces agressions, un secouriste qui faisait partie de l’organisation médicale du Hezbollah, al-Hay’at al-Sohiya, est décédé dans une attaque de drone contre une ambulance. C’est son 10eme martyr depuis le 8 octobre sur le front du sud. Un autre secouriste a été blessé. 14 ambulances ont été détruites depuis le début du conflit par l’ennemi sioniste. Il y a quelques jours, des frappes avaient visé un hôpital de cette organisation médicale dans la localité de Bint Jbeil au cours desquelles deux civils sont tombés en martyrs. En plus de Naqoura, l’armée israélienne avait dans la journée pilonné entre autres les localités de Houla, ‘Aytaroun,…