Trafic de sable et d’influence : Des procureurs derrière les barreaux

La chambre criminelle chargée des dossiers financiers près la Cour d’appel de Casablanca a prononcé, jeudi, des peines en première instance allant de 1 à 5 ans de prison ferme en plus d’amendes, à l’encontre des accusés dans le cadre de l’affaire d’« abus d’influence et exploitation illégale de sable».

Deux des vice-procureurs du roi accusés, en plus d’un courtier, ont été condamnés à cinq ans de prison ferme chacun, rapporte SNRT News. Un autre vice-procureur du roi a écopé d’un an de prison, pour corruption, participation au crime et abus d’influence. Par ailleurs, les chefs d’accusation d’« association de malfaiteurs» ont été rejetés, précise la même source.

Parmi les accusés, un avocat au barreau de Casablanca a été condamné à un an de prison ferme. Vu qu’il a déjà passé cette période en détention préventive, il a été remis en liberté, jeudi, relève-t-on. Quant aux autres mis en cause, ils ont écopé chacun d’un an d’emprisonnement, que certains doivent encore passer derrière les barreaux, tandis que d’autres seront relâchés pour avoir déjà purgé cette période en prison.

L’audience ultime avant les délibérations s’est déroulée mardi, pour entendre les accusés une dernière fois et les confronter aux échanges téléphoniques retenus contre eux, à travers les écoutes opérées lors de l’enquête. Cette séance a également été marquée par le réquisitoire du procureur et les plaidoiries des avocats.

L’affaire remonte à l’année dernière, lorsque les enquêtes de la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) de Casablanca ont révélé l’implication de 29 personnes dans ce dossier, dont des juges, des agents de sécurité, un gendarme et un avocat.