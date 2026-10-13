Tractations post-électorales : Le président du parlement choisi mardi

En parallèle, les tractations se poursuivaient autour de l’architecture de l’Exécutif et de ses composantes en hommes et femmes aux profils capables d’asseoir les bases d’un « gouvernement fort ». Un Exécutif qui semble déjà partagé entre le PAM, formation qui s’est hissée à la tête du scrutin, et les membres de la traditionnelle « Koutla démocratique » regroupant naguère l’USFP, le Parti de l’Istiqlal, le PPS et, l’OADP, ancêtre de l’actuelle alliance de gauche qui a choisi, elle, de rester dans les rangs de l’opposition.

A rappeler, dans ce sens, qu’après l’USFP, le Parti du progrès et du socialisme (PPS) a lui aussi fini par trancher en faveur de la participation au gouvernement. Réuni lundi 12 octobre au matin à son siège national, à Rabat, le bureau politique de la formation en a décidé ainsi au terme de délibérations internes et de consultations avec Fatima Zahra El Mansouri, chargée de former le nouvel exécutif.

Cette décision intervient à la suite de la réunion du comité central du parti et des discussions engagées avec la cheffe du gouvernement désignée. Dans un communiqué publié à l’issue de sa réunion, le PPS présente ce choix comme le plus approprié au regard du contexte politique actuel et de sa volonté de contribuer à la poursuite des réformes dans le pays.

Pour arrêter sa position, le bureau politique indique avoir tenu compte des débats « approfondis et responsables » qui ont marqué la réunion du comité central, ainsi que des échanges menés en son sein. Il a également pris en considération les orientations envisagées pour le prochain programme gouvernemental et celles d’une future charte de la majorité, dont la formation est en cours de négociation.

La configuration politique et partisane de la majorité appelée à soutenir le nouvel exécutif a également pesé dans la réflexion. Le PPS souligne, en outre, le climat positif des négociations avec la cheffe du gouvernement désignée, caractérisé, selon le parti, par la confiance et une forte convergence sur les orientations fondamentales et les points de vue.

S’appuyant sur le mandat confié par le comité central, le bureau politique estime que la participation au gouvernement constitue, dans les circonstances actuelles, la meilleure option pour permettre au PPS de prendre part activement à la dynamique de réforme du pays.

Le parti entend notamment contribuer à la consolidation du processus démocratique, à la préservation des libertés et des droits, à la moralisation de la vie publique et au renforcement de la justice sociale et territoriale. Le développement des capacités de l’économie nationale figure également parmi les objectifs avancés pour justifier ce choix.

Cette orientation traduit la volonté du PPS de prendre part à l’action gouvernementale tout en mettant en avant ses priorités politiques et sociales. Le communiqué ne précise toutefois ni les portefeuilles ministériels susceptibles de lui revenir ni les modalités concrètes de sa participation au futur exécutif.

Le parti affirme vouloir faire de cette présence au gouvernement une contribution « effective et efficace, audacieuse et responsable ». Il entend ainsi apporter une « véritable valeur ajoutée » aux réformes et à la consolidation des acquis, en s’engageant à agir dans le respect de l’intérêt général.

Le PPS insiste enfin sur la nécessité de fonder cette participation sur l’engagement, la fidélité aux engagements pris et le respect profond et constant des exigences du service de l’intérêt général. La composition politique du prochain gouvernement doit encore être annoncée, alors que les consultations destinées à former la nouvelle majorité se poursuivent.