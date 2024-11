Le juge Alexandre de Moraes a décidé de rendre publique l’arrestation d’un officier de la police fédérale et de quatre officiers de l’armée accusés d’avoir participé à la « planification d’un coup d’État et à la violente disparition de l’État de droit démocratique ». L’opération, baptisée « Copa 2022 » par les suspects, visait à surveiller et à arrêter ou assassiner des personnalités de premier plan, notamment de Moraes, Lula et le vice-président Geraldo Alckmin, afin de renverser la victoire électorale de Lula. Les suspects auraient surveillé de Moraes et Lula depuis novembre 2022, après la victoire de Lula aux élections.

L’enquête a également révélé que les putschistes avaient tenu compte de l’état de santé de Lula et prévoyaient d’utiliser du poison pour assassiner le président. De plus, différentes options ont été envisagées pour assassiner de Moraes, notamment l’utilisation d’un engin explosif et d’un poison lors d’un événement public Alckmin était également une cible, dans la mesure où, en cas d’assassinat de Lula, la présidence reviendrait au vice-président.

Les suspects avaient également prévu un « cabinet de crise » pour rétablir l’ordre et diriger le Brésil après le coup d’État. La police fédérale a déclaré que le plan prévoyait de donner le pouvoir au général Augusto Heleno, ministre-chef du cabinet de Sécurité institutionnelle de la Présidence de la République du Brésil (2019–2023) sous l’administration de l’ancien président Jair Bolsonaro, et au général Braga Netto, ancien ministre de la défense et candidat de Bolsonaro à la vice-présidence. Les suspects auraient été arrêtés à Rio de Janeiro, où se tient le sommet du G20.