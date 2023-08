Tension sino-américaine : Taïwan en pointe

« La Chine suit de près l’évolution de la situation et prendra des mesures fermes et énergiques pour sauvegarder sa souveraineté et son intégrité territoriale », a indiqué dans un communiqué un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

La Chine estime que Taïwan est l’une de ses provinces, qu’elle n’a pas encore réussi à réunifier avec le reste de son territoire depuis la fin de la guerre civile chinoise en 1949. Elle dit privilégier une « réunification pacifique » l’ile, mais elle n’a jamais renoncé à employer la force militaire pour y parvenir.

La Chine voit avec mécontentement le rapprochement ces dernières années entre les autorités taïwanaises et certains pays occidentaux, notamment les États-Unis, y voyant une menace à son intégrité territoriale, car ces rencontres apportent une forme de légitimité aux autorités taïwanaises.

« La Chine s’oppose fermement à toute forme de contact officiel entre les États-Unis et Taïwan et s’oppose fermement au fait que des séparatistes militant pour l’indépendance de Taïwan puissent se rendre aux États-Unis », a indiqué le ministère chinois des Affaires étrangères. « Les États-Unis et Taïwan, de connivence, autorisent William Lai à exercer des activités politiques aux États-Unis sous le prétexte d’un transit », ce qui « porte gravement atteinte à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de la Chine », a-t-il souligné.

Officiellement, selon Taïwan, W. Lai doit simplement « transiter » par les États-Unis – comme la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen début avril – avant de se rendre au Paraguay pour assister à l’entrée en fonctions du président Santiago Pena. Le Paraguay est l’un des derniers pays à reconnaître officiellement Taipei. W. Lai a publié dimanche sur X (nouveau nom de Twitter) une photo de lui, disant être arrivé à New York. Ce candidat à la succession de l’actuelle présidente Tsai Ing-wen est lui aussi issu d’un parti militant traditionnellement pour l’indépendance, une tendance qui irrite Pékin.

L’armée chinoise avait organisé en avril des manœuvres de trois jours autour de l’île en réaction à une rencontre aux États-Unis entre le président de la Chambre américaine des représentants Kevin McCarthy et Tsai I.