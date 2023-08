Tension entre Séoul et Pyongyang : La menace nucléaire se précise…

Le responsable nord-coréen a ajouté que « la situation politique et militaire actuelle montre que l’appel à résoudre le problème de la péninsule coréenne par le dialogue a été vidé de son contenu à cause des actions des États-Unis. »

« Nous sommes fermement convaincus que la résolution de tout problème par le dialogue et les négociations sera impossible, à moins que les États-Unis ne réalisent l’échec lamentable de leur politique agressive envers la République populaire démocratique de la Corée, et à moins qu’elle n’abandonne complètement et irrévocablement son approche conflictuelle », a ajouté K.S. Nam lors de sa participation à la 11e Conférence de Moscou sur la sécurité internationale.

Il a rappelé que le président nord-coréen Kim Jong Un avait confirmé, lors de sa rencontre le mois dernier, avec Sergueï Choïgou, ministre russe de la Défense, son intention de renforcer la coopération militaire et sécuritaire entre Moscou et Pyongyang. « Kim Jong Un a souligné la nécessité de renforcer la coopération stratégique et l’interaction entre les deux pays dans les domaines de la défense et de la sécurité »n-, a-t-il ajouté.

K.S. Nam avait averti, plus tôt, que « les États-Unis seront confrontés à une crise inimaginable et sans précédent s’ils tentent de lancer une frappe nucléaire contre la Corée du Nord ».

Kim Yo Jong, sœur du président nord-coréen, a également mis en garde les États-Unis contre tout « acte insensé », car cela pourrait mettre en danger leur sécurité.

Le 16 juin, un sous-marin US à propulsion nucléaire est arrivé dans un port de la ville sud-coréenne de Busan, dans le but de « mettre en œuvre la déclaration de Washington » et de « renforcer les capacités de guerre pour répondre aux menaces nord-coréennes ».

La Corée du Nord a effectué des dizaines de lancements d’essais de missiles depuis le début de 2022, et Pyongyang a déclaré que ces activités militaires nord-coréennes venaient en réponse aux provocations de la Corée du Sud et de ses alliés les États-Unis et le Japon.