Surf : L’Australie sourit à R. Boukhiam

Lors de l’épreuve australienne de Margaret River, cinquième des neuf manches du Championship Tour (CT) 2024, il a décroché sa qualification pour les quatre dernières étapes, prévues à Tahïti, au Salvador, au Brésil et aux Iles Fidji. « C’est une nouvelle excitante pour le milieu du surf national (…) l’exceptionnel Ramzi Boukhiam a passé le cut et s’est brillamment qualifié pour les prochaines étapes du CT ! Il a démontré son talent dans différents spots mondiaux, méritant ainsi sa place parmi les meilleurs surfeurs du circuit professionnel », s’est félicitée la Fédération royale marocaine de surf et bodyboard.

Durant la deuxième partie de la saison 2024, le surfeur marocain va tenter de décrocher une place dans le Final 5. R. Boukhiam avait réussi à obtenir son billet pour les Jeux olympiques de Paris 2024, lors des mondiaux de surf « ISA World Surfing Games », début mars à Porto Rico. Il s’agit de sa deuxième qualification consécutive aux JO, après Tokyo 2020. Le surfeur marocain avait également remporté la médaille d’argent de ces Jeux mondiaux.