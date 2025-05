Stellantis : Nomination du vétéran Antonio Filosa au poste de CEO

La Société tiendra une Assemblée Générale extraordinaire, qui sera convoquée dans les prochains jours, afin d’élire Antonio Filosa au Conseil d’administration en tant qu’Administrateur exécutif de la Société. Entre-temps, afin de lui donner les pleins pouvoirs et d’assurer une transition efficace, le Conseil d’administration lui a accordé les pouvoirs de CEO, à compter du 23 juin.

Cette nomination salue le parcours d’Antonio Filosa : 25 années de succès dans l’industrie automobile, d’expérience à tous les niveaux et dans diverses régions, d’une connaissance inégalée de l’entreprise et d’un leadership reconnu. Antonio Filosa a dirigé Stellantis en Amérique du Nord et du Sud. Durant son mandat de COO pour l’Amérique du Sud, la marque FIAT est devenue leader du marché sud-américain, et les marques Peugeot, Citroën, Ram et Jeep® s’y sont considérablement développées. Grâce à cela, Stellantis a renforcé son leadership clair, dans la région.

La création de l’usine de Pernambuco, l’un des plus grands centres automobiles d’Amérique du Sud, menée par Antonio Filosa, a permis le lancement de Jeep® au Brésil. Dès lors, la marque est rapidement devenue n°1 hors des États-Unis. En tant que CEO de Jeep®, Antonio Filosa a étendu la présence mondiale de la marque, y compris en Europe où ses modèles continuent d’être les best-sellers grâce à des produits populaires tels que la Jeep Avenger.

En décembre 2024, il a été promu au poste de COO pour les Amériques. Depuis sa nomination, il a renforcé les activités aux États-Unis, notamment en réduisant considérablement les stocks excessifs des concessionnaires, réorganisant l’équipe de direction, pilotant l’introduction de nouveaux produits et powertrains, et intensifiant le dialogue avec les concessionnaires, les syndicats et les fournisseurs. John Elkann conservera ses fonctions de Président exécutif du Conseil d’administration lorsqu’Antonio Filosa prendra ses fonctions de CEO, le 23 juin. Antonio Filosa annoncera alors la nouvelle équipe de direction de Stellantis.