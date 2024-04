Statistiques : Le HCP s’allie à Statistics Denmark

Signée par le Directeur général de la statistique et de la comptabilité nationale du HCP, Jamal Azizi, et la Directrice générale des études économiques à SD, Kirsten Balling, en présence du Haut-commissaire au Plan, Ahmed Lahlimi Alami, et de l’ambassadeur du Danemark au Maroc, Jesper Kammersgaard, cette déclaration s’inscrit dans le cadre de la deuxième phase du projet de partenariat conclu entre le HCP et SD pour 2024-2027.

La première phase de coopération entre les deux parties s’est avérée être un véritable succès, a affirmé A. Lahlimi, notant que cette collaboration ne se limitait pas à un échange unilatéral. « L’apport de nouvelles technologies ou de nouveaux savoir-faire est considéré comme bénéfique uniquement si le pays récepteur est lui-même en pleine transformation », a-t-il dit, ajoutant que cette collaboration avec le SD entame désormais une nouvelle étape qui s’étendra à d’autres partenaires publics ou semi-publics. A. Lahlimi a, en outre, mis en avant le rôle de SD comme partenaire clé, estimant que cette collaboration est un modèle de transfert de savoirs entre les pays développés et les pays en développement, illustrant l’intérêt pratique d’une telle coopération pour la transformation concrète des systèmes nationaux de statistique. Concernant le contenu de la coopération, le Haut-Commissaire au Plan a cité l’avancement en matière de création d’un centre de gestion de données qui est désormais opérationnel et centralise tous les travaux d’activité statistique au Maroc.

De son côté, J. Kammersgaard a expliqué que cette deuxième phase a servi de modèle pour étendre les jumelages à d’autres domaines, notamment dans les secteurs de l’eau et de l’énergie, préconisant de se concentrer durant la prochaine phase sur la digitalisation, un domaine où le SD a beaucoup à offrir grâce à son expérience avancée en matière de digitalisation des secteurs public et privé. Pour produire de statistiques fiables, il est essentiel de disposer d’infrastructures informatiques avancées, a recommandé J. Kammersgaard, ajoutant que les recensements au Danemark se font désormais exclusivement via les registres administratifs, une méthode qui s’avère être très économique pour la collecte des données. Pour conclure, K. Balling a souligné l’importance de la coopération internationale en matière de statistiques et notamment la modélisation économique, affirmant qu’il s’agit d’un domaine où les pays peuvent apprendre les uns des autres et bénéficier mutuellement de leurs expériences respectives.