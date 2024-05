Solidaire avec les Palestiniens à Cannes : A. El Moudir brandit son gant !

Auteure du premier long-métrage marocain à remporter le Grand prix Festival international du film de Marrakech (FIFM 2023), pour son documentaire « La Mère de tous les mensonges » A. El Moudir a été primée lors de la précédente édition de Cannes, dans la catégorie « Un Certain regard ». Sur la Croisette de cette 77e édition, plusieurs célébrités ont manifesté leur soutien à la Palestine, notamment Cate Blanchett, Bella Hadid, Kani Kusruti, Leila Bekhti, Jasmine Trinca, ou encore Pascale Kann. Celle-ci, avec Rakhee Thakrar, Ariane Labed et Mia Tharia, ont posé également contre l’invisibilisation de la parole en faveur de la Palestine.

Depuis le début des offensives de l’occupation israélienne contre la bande de Gaza, le 7 octobre 2023, plus de 36 000 personnes ont été tuées, pour la plupart des femmes et des enfants. Plus de 80 200 autres ont été blessées.

Accusé de génocide par Francesca Albanese, rapporteuse spéciale de l’ONU aux Territoires palestiniens occupés, Israël a été pressé par la Cour internationale de justice (CIJ) pour veiller à ce que ses forces ne commettent pas d’actes de génocidaires. Tel-Aviv a aussi été tenue de garantir l’aide humanitaire vitale aux civils à Gaza. En attendant la décision de la Cour pénale de justice (CPI) qui appelle à engager des poursuites contre le sinistre Benyamin Netanyahu, chef du gouvernement israélien ainsi que de son ministre de la guerre.