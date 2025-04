Soixante ville ont marché pour la Palestine : Appels pressants à enterrer les accords entre Rabat et Tel-Aviv

La pluie battante n’a pas refroidi les ardeurs des manifestants venus de tout le pays pour exprimer haut et fort leur soutien à la résistance palestinienne et dénoncer la complicité internationale avec Israël. Dans cette marée humaine, les drapeaux palestiniens flottaient au-dessus des têtes. Des portraits de figures emblématiques de la résistance étaient brandis par les participants dont nombreux à porter le keffieh. Un seul et même appel a été lancé à l’unisson pour mettre fin à la normalisation des relations avec l’État israélien.

À l’issue de la marche, le « Groupe d’action nationale pour la Palestine », coalition regroupant plusieurs organisations politiques, dont le Parti de la justice et du développement (PJD) a publié un communiqué exigeant la fin immédiate de la « farce de la normalisation », induite par l’accord du 22 décembre 2020, considéré comme « une étape honteuse » dans le processus de rapprochement officiel avec Tel-Aviv. Le communiqué souligne que la normalisation constitue « une menace directe pour la sécurité, la paix sociale, ainsi que pour l’avenir du Maroc en tant qu’État et nation, en raison de son infiltration dans tous les secteurs stratégiques ». Il affirme que mettre fin à la normalisation est « un devoir national pour tous les Marocains, citoyens et responsables, afin de protéger le pays contre des complots destructeurs, et pas seulement un acte de solidarité envers le peuple palestinien ».

Le groupe a également annoncé l’organisation d’une « marche populaire nationale » à Ksar Sghir, près du port de Tanger Med, dimanche 20 avril 2025, pour protester contre le transit de navires transportant du matériel militaire à destination d’Israël, tout en dénonçant le silence du gouvernement marocain sur sa position officielle malgré les appels des mouvements populaires. Une autre manifestation est prévue, vendredi soir à Casablanca, devant le port pour protester contre le transit du navire Nexoe Maersk vers Tanger Med en vue de transborder une cargaison de pièces de rechange pour les chasseurs F-35 de l’armée sioniste.

Il y a lieu de rappeler que dans la capitale du Souss, Agadir, la rencontre de normalisation prévue sur trois jours (du 7 au 10 avril) à l’Institut agronomique, engageant CultivAid Israël, institution sioniste, a été annulée par ses organisateurs. Une victoire à mettre à l’actif des militants de tout bord engagés contre les effets pervers de la normalisation.

Ailleurs dans le monde, l’élan de solidarité avec la lutte du peuple palestinien ne faiblit pas. Ainsi, la Coalition sénégalaise pour la cause palestinienne a organisé, le 13 avril, une manifestation à Dakar en soutien à Gaza. Les manifestants ont exigé un cessez-le-feu et dénoncé les pratiques de colonisation, d’apartheid et de génocide menés par Israël.

Plusieurs capitales mondiales ont été le théâtre ces derniers jours de manifestations de soutien au peuple palestinien et réclamant la fin de la guerre israélienne génocidaire contre la bande de Gaza. Des centaines de milliers ont manifesté samedi à Dacca, la capitale bengalaise.

Aux USA, dont l’administration persiste à soutenir Tel-Aviv, des milliers ont défilé à New York. Au Canada, des manifestants ont marché à Ottawa samedi pour réclamer, entre autres, la suspension des ventes d’armes à l’entité sioniste.

A Berlin, un rassemblement a été organisé en dépit des restrictions des autorités allemandes. En Italie, 15 mille manifestants ont défilé vendredi pour réclamer « l’arrêt du génocide à Gaza » et refuser le déplacement des Palestiniens. La police italienne a violemment réprimé les manifestants et arrêté 7 d’entre eux. Dans la capitale suédoise, des centaines de manifestants ont battu le pavé. « Palestine libre », « Arrêtez le génocide » et « Boycottez Israël » sont les slogans ayant marqué cette marche. Des rassemblements ont aussi été signalés dans la capitale britannique, notamment à Oxford. D’autres manifestation ont été signalées dans les capitales, française, autrichienne et suisse, ainsi qu’à Séoul, en Corée du sud.

En Tunisie, des manifestations ont été organisées ces trois derniers jours dans la capitale et plusieurs villes. Les manifestants ont réclamé d’ouvrir les frontières pour soutenir le peuple palestinien. En Turquie des manifestations ont eu lieu dimanche à Istanbul et dans la ville Konya. Dans la capitale omanaise Mascate, un rassemblement a été organisée à proximité de l’ambassade des USA. La suspension des liens avec Washington et l’expulsion de l’ambassadeur américain ont été réclamées. En Iran, des manifestations ont eu lieu vendredi après la prière, dans la capitale et les villes de Chiraz, Machhad et Qom. Cela sans compter les traditionnelles processions du vendredi, dans nombre de villes yéménites, en soutien à la lutte du peuple palestinien. Soutien qui prend une autre ampleur depuis Sanaa engagée militairement auprès des Gazaouis martyrisés.





A signaler aussi que la campagne « Vague médiatique mondiale ouverte pour Gaza » a été lancé à partir de lundi 14 avril sous le slogan « Gaza, nous sommes sa voix et le pouls de ses souffrances. Avec Gaza jusqu’à l’arrêt du génocide ».