SNEP : Un chiffre d’affaires impacté par le démarrage progressif de la production

Cette variation serait essentiellement due à l’impact du démarrage progressif de la production dans le sillage de la mise en service de ses nouvelles installations visant à moderniser la technologie industrielle et à augmenter ses capacités de production à 90 000 T sur le niveau général d’activité de SNEP et plus particulièrement sur l’activité vinylique.

Au volet bilanciel, l’entreprise enregistre un endettement net en baisse de -5,7% à 497,8 MDH par rapport au 31/12/2023, établissant ainsi l’endettement financier de l’opérateur à 668 MDH contre 715,1 MDH à fin 2023. Les CAPEX, pour leur part, reculent de -16,3% à 16,1 MDH consécutivement à la finalisation du projet d’extension des capacités de production.

Enfin, le management table sur la montée en puissance des nouvelles unités industrielles à partir du T2 2024 pour le renforcement de sa position en tant qu’acteur majeur de l’industrie pétrochimique afin de répondre à la demande croissante du marché.