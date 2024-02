Sécurité nucléaire : Le Maroc à la tête de la GNSSN

Lors de ce mandat, le Maroc contribuera significativement aux travaux de l’AIEA et du GNSSN, pour renforcer la sûreté et la sécurité nucléaires à travers le monde, a indiqué l’AMSSNuR. Ce réseau de l’AIEA permet à ses membres d’échanger des connaissances et des services, en vue de parvenir à un haut niveau de sécurité.

Le GNSSN, réseau de connaissances, s’inscrit dans une méthodologie intégrée de l’AIEA en matière de renforcement des capacités, et contribue à améliorer la coopération et le dialogue à l’échelle internationale dans le domaine de la sûreté et la sécurité nucléaires, ainsi qu’à harmoniser les méthodes nationales de gestion des connaissances en matière de sûreté nucléaire.

Ses principaux membres sont des fournisseurs d’informations et des opérateurs de réseaux régionaux (Asie, Afrique, Moyen Orient, Europe, Amérique Latine).