Sardine industrielle : Pratiques anticoncurrentielles. Le Conseil de la concurrence enquête

Dans le cadre de l’exercice de ses missions et attributions prévues par la Constitution, la loi n° 20-13 relative au Conseil de la concurrence, ainsi que la loi 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence, telles que modifiées et complétées, visant la régulation de la concurrence sur les marchés et la protection des intérêts des consommateurs, le Conseil de la concurrence s’est saisi d’office et a ouvert une instruction afin de vérifier l’existence de présumées pratiques anticoncurrentielles sur le marché de l’approvisionnement en sardine industrielle, indique le Rapporteur Général du Conseil.

Les actes d’instruction menées par les services d’instruction et d’enquête relevant du Conseil de la concurrence ont permis de recueillir des éléments suffisamment probants de nature à caractériser l’existence de pratiques d’ententes anticoncurrentielles mises en place par plusieurs intervenants sur les marchés de l’approvisionnement en sardine industrielle. Ces ententes anticoncurrentielles qui ont eu pour objet de restreindre la concurrence sur le marché de l’approvisionnement de la sardine industrielle, pendant une durée de 20 ans, ont porté notamment sur la “fixation concertée des prix de la première vente de la sardine industrielle faisant ainsi obstacle à la formation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse” et la “répartition et limitation concertée de la production, ce qui limite l’accès au marché et le libre exercice de la concurrence par d’autres intervenants”.

A cet effet, le rapporteur général du Conseil de la concurrence indique que, conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi n°104-12 précitée, des griefs ont été notifiés à 15 organisations professionnelles impliquées dans ces présumées pratiques anticoncurrentielles dans le marché de l’approvisionnement de la sardine industrielle, représentant les armateurs, les unités industrielles actives dans la transformation et la valorisation du poisson industriel, et les mareyeurs actifs dans l’achat des produits halieutiques lors de leur première vente après leur pêche, en vue de leur mise sur le marché.

Cette notification des griefs adressés aux parties en cause ouvre la procédure contradictoire, et garantit l’exercice des droits de la défense desdites parties. “Il y a lieu de préciser, enfin, que la notification des griefs adressés par les services d’instruction et d’enquête, ne saurait préjuger de la décision finale du Conseil. En effet, seul le Collège du Conseil de la concurrence peut, après une instruction menée de façon contradictoire dans le respect des droits de défense des parties concernées et après la tenue d’une séance du Conseil, statuer sur le bienfondé des griefs en question”, conclut le rapporteur.