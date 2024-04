S. Lavrov à Pékin : Renforcer les liens stratégiques russo-chinois

« Il convient de nous opposer à toute hégémonie, tyrannie ou intimidation, à la mentalité de Guerre froide et à toute incitation à la division et à la confrontation », a déclaré ce 9 avril le ministre chinois des Affaires étrangères, sans citer Washington, alors qu’il recevait à Pékin son homologue russe Sergueï Lavrov. Le chef de la diplomatie russe se trouve depuis deux jours en Chine en visite officielle.

Les deux voisins ont intensifié leur coopération à de multiples niveaux depuis deux ans et le début du conflit ukrainien. Le ministre chinois a assuré son hôte qu’il souhaitait développer leur « coopération stratégique ». « La Chine soutiendra le développement stable de la Russie », a-t-il ajouté. « En tant que membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU et grandes puissances émergentes, la Chine et la Russie doivent clairement se tenir du côté du progrès historique, de l’équité et de la justice », a poursuivi W. Yi.

S. Lavrov a quant à lui nommé les États-Unis, évoquant « la lutte pour la justice dans un monde multipolaire qui remplace le diktat et l’hégémonie occidentale, sous la volonté de Washington ». Le ministre russe a ensuite dénoncé les « sanctions illégales » occidentales contre la Russie qui, selon lui commencent à « être appliquées contre la Chine » et violent les principes du marché et du droit international. Ainsi a-t-il dénoncé les tentatives occidentales d’entraver le développement économique et technologique de la Chine, « afin d’éliminer un concurrent ».

« Le ministre des Affaires étrangères M. Lavrov et moi-même avons eu un échange approfondi sur plusieurs dossiers importants internationaux et régionaux, notamment sur l’Ukraine et le conflit israélo-palestinien », a poursuivi W. Yi. « En tant que puissance responsable […] la Chine jouera toujours un rôle constructif sur la scène internationale et dans les affaires multilatérales, sans jamais jeter de l’huile sur le feu, et encore moins en tirer profit. »

La Chine propose un règlement politique depuis février 2023 afin de mettre fin au conflit en Ukraine, impliquant le respect de la souveraineté des États et le début de pourparlers. Des propositions écartées par l’Occident, soutien de Kiev. « Nous avons parlé de la crise ukrainienne », a confirmé S. Lavrov. « Les 12 points de la Chine tiennent compte des raisons profondes du conflit », a-t-il estimé. « Nos amis chinois ont parlé de tenir compte de la légalité » , a salué le ministre russe, ajoutant que Moscou avait « soutenu des accords de paix, mais que les Occidentaux ne tiennent pas compte des intérêts de la Russie », éloignant ainsi de facto des négociations basées sur la réalité du terrain.

Concernant le conflit à Gaza, les positions de Moscou et de Pékin sont alignées, les deux puissances réclamant une désescalade et la création d’un État palestinien depuis le 8 octobre. S. Lavrov a aussi souligné que Pékin et Moscou renforceraient dans l’année à venir le programme des BRICS, organisation « dont les idéaux s’inscrivent désormais au niveau mondial », alors que « le modèle de mondialisation occidental se dégrade ».