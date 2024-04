RSB vs USM d’Alger : Lorsque les Algériens politisent le foot…

« La CAF présente ses excuses aux sponsors, aux partenaires TV et aux supporters, pour les désagréments causés », ajoute-t-elle dans son communiqué. L’annulation du match a été décidée par l’arbitre de la rencontre, après que les joueurs marocains ne se sont pas présentés au stade. Ils ont ainsi répondu au refus des autorités algériennes de se plier aux décisions de la Commission interclubs de la CAF, ordonnant de remettre au RSB ses maillots qui représentent de la carte complète du Maroc, Sahara inclus.

Le 20 avril, la CAF avait ordonné à l’Algérie de libérer les tenues saisies la veille par la douane de l’aéroport d’Alger. La Fédération algérienne de football (FAF) et l’USMA ont annoncé saisir le Tribunal sportif arbitral (TAS), pour éviter une disqualification du tournoi continental.

Une vidéo postée sur les réseaux sociaux apporte un démenti à la version algérienne. La séquence, d’environ deux minutes, montre en effet que les joueurs marocains étaient bel et bien au rendez-vous et se préparaient à entrer sur la pelouse malgré la confiscation de leurs maillots. Mais des agents de sécurité conduits par Taoufik Korichi, directeur sportif de l’USMA, leur ont barré le chemin. Le responsable répétait à ses interlocuteurs marocains et des représentants de la CAF, sur un ton agressif, que la tenue de RS Berkane avec la carte complète du Maroc est « une violation de la souveraineté de l’Algérie ».