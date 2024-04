Relations sino-russes : Pékin rejette critiques et pressions…

« La Chine et la Russie ont le droit d’avoir une coopération normale sur le plan économique et commercial », a déclaré Mao Ning, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, lors d’une conférence de presse tenue dans le sillage du déplacement du chef de la diplomatie russe à Pékin . « Il ne devrait y avoir ni ingérence ni limites à ce type de coopération », a ajouté la diplomate, citée par l’AFP. « La Chine n’accepte ni critique ni pression » à cet égard, a-t-elle ajouté.

Kurt Campbell, numéro deux de la diplomatie américaine, avait averti que les gains territoriaux de la Russie pourraient « altérer l’équilibre du pouvoir en Europe, d’une manière, franchement, inacceptable ». « Nous avons directement dit à la Chine que, si elle continue, cela aura un impact sur la relation entre les États-Unis et la Chine », a poursuivi le secrétaire d’État adjoint devant le Comité national des relations entre les États-Unis et la Chine. « Nous ne resterons pas les bras croisés à dire que « tout va bien » », a-t-il ajouté, assurant que « cela est contraire à nos intérêts ».

Le 9 avril, Sergueï Lavrov, en visite officielle à Pékin, avait été reçu par Wang Yi, son homologue chinois, ainsi que par le président chinois Xi Jinping. Le chef de la diplomatie russe a notamment dénoncé les « sanctions illégales » occidentales prises contre la Russie qui, selon lui, commencent à « être appliquées contre la Chine » en violation des principes du marché et du droit international.

La Chine protégera résolument ses intérêts contre « l’ingérence étrangère », avait déjà répliqué Mao Ning le 8 avril, deux jours après un avertissement de Janet Yellen, secrétaire américaine au Trésor. Cette dernière avait, le 6 avril, menacé les entreprises chinoises de « conséquences importantes » si elles « apportaient un soutien matériel à la guerre de la Russie contre l’Ukraine ». « Les relations sino-russes ne doivent pas être attaquées ou diffamées, et les droits et intérêts légitimes de la Chine et des entreprises chinoises ne doivent pas être lésés », avait déclaré M. Ning, assurant que la Chine prendrait des mesures résolues pour sauvegarder ses « droits et intérêts légitimes ».

Les responsables américains ont, à plusieurs reprises, mis en garde les entreprises chinoises contre tous liens commerciaux avec des entreprises de l’industrie russe de défense depuis le début de l’offensive de Moscou en Ukraine fin février 2022. De son côté, Pékin demeure « déterminé à jouer un rôle constructif en faveur d’un cessez-le-feu et d’un règlement politique de la crise » ukrainienne, avait réitéré le 8 avril la porte-parole de la diplomatie chinoise.