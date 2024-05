Reconnaissance de l’Etat palestinien : Dublin s’est donné jusqu’à fin mai…

« Nous reconnaîtrons l’État de Palestine avant la fin du mois », a affirmé Micheal Martin, le ministre des Affaires étrangères irlandais, également vice-Premier ministre d’Irlande, sur la radio Newstalk, sans indiquer de date précise. Simon Harris, Premier ministre irlandais, s’est entretenu à ce sujet avec le roi Abdallah II de Jordanie mercredi matin. Ils ont également échangé sur « la situation humanitaire désespérée à Gaza », selon un communiqué du gouvernement irlandais.

En mars, les dirigeants de l’Espagne, de l’Irlande, de la Slovénie et de Malte avaient déclaré dans un communiqué commun être prêts à reconnaître un État palestinien. La semaine dernière, Josep Borrell, chef de la diplomatie de l’UE, a dit que l’Espagne, l’Irlande et la Slovénie prévoyaient de le faire le 21 mai, et que d’autres pays pourraient suivre.

L’Irlande a indiqué depuis longtemps ne pas avoir d’objection de principe à reconnaître officiellement l’État palestinien si cela pouvait contribuer au processus de paix au Moyen-Orient. Mais la guerre à Gaza a relancé cette question. « La date précise [de reconnaissance de l’État palestinien, NDLR] est encore floue, car nous sommes toujours en discussion avec certains pays », a indiqué M. Martin. Elle « sera précisée dans les prochains jours, mais ce sera certainement avant la fin du mois ». Il a précisé attendre « avec impatience » des discussions « sur les derniers détails », prévues mercredi avec certains de ses homologues.

Pedro Sanchez, Premier ministre espagnol qui plaide lui aussi pour la reconnaissance d’un État palestinien, s’est rendu mi-avril à Dublin où il a tenu une conférence de presse conjointe avec le chef de gouvernement irlandais. « Nous pensons que le moment se rapproche », a alors déclaré S. Harris, son homologue irlandais. « Nous aimerions le faire avec le plus grand nombre possible d’autres (pays) afin de donner du poids à la décision et d’envoyer le message le plus fort », a-t-il ajouté.

Aujourd’hui, environ 70% des pays de l’ONU reconnaissent l’existence d’un État palestinien, mais très peu d’entre eux font partie des pays d’Europe occidentale ou d’Amérique du Nord.