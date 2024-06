Récolte du liège : Comment l’ANEF veille sur la durabilité…

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie « Forêts du Maroc 2020-2030 », initiée en février 2020 Abderrahim Houmy, DG de l’ANEF, a annoncé jeudi le lancement d’un programme novateur visant à moderniser et professionnaliser la récolte du liège.

Ce programme qui vise à moderniser les métiers forestiers se concrétise par le renforcement des capacités techniques et matérielles des entreprises spécialisées dans la récolte du liège, l’introduction d’équipements modernes de récolte, le déploiement de mesures incitatives appropriées, ainsi que la mise en place de formations et d’un encadrement adéquats. De la sorte, l’ANEF vise principalement à préserver les écosystèmes de chêne-liège en introduisant des techniques innovantes pour la récolte du liège. Ces nouvelles approches visent à éviter les blessures aux arbres lors de la récolte, préservant ainsi leur durabilité à long terme. Il convient de noter que la production de liège nécessite plus de 27 ans après la plantation initiale.

Cette nouvelle technologie offre une meilleure adaptation aux changements climatiques, qui entraînent une réduction de la période de récolte, améliorant ainsi la qualité et la valeur du liège collecté.

Le déploiement pilote de ce programme est prévu pour 2024 dans la région de Rabat-Salé-Kénitra, avant une généralisation prévue pour 2025 dans d’autres régions potentielles. Dans le cadre de cette initiative, un programme de formation est lancé pendant la campagne actuelle, en partenariat avec l’Association Marocaine des Industriels du Liège, et animé par des formateurs spécialisés.

A rappeler que les forêts de chêne-liège du Maroc occupent le quatrième rang mondial en termes de superficie, offrant un potentiel économique considérable à exploiter. Ces forêts fournissent du liège, un produit forestier non ligneux, à une dizaine d’entreprises industrielles spécialisées. En moyenne, ces entreprises valorisent plus de 80 000 stères de liège par an lors d’années favorables. La valorisation de ces forêts génère environ 54 millions de dirhams de recettes annuelles en moyenne pour les 52 communes territoriales concernées.