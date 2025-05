R&D : Zones oasiennes et désertiques. Une convention-cadre signée...

Cette convention a été signée par la directrice de l’INRA Lamia Ghaouti, la directrice générale de l’ANDZOA Latifa Yaacoubi et le directeur de l’ICARDA Aly Abousabaa, en marge du 2e Congrès international des oasis et du palmier dattier, qui se tient les 22 et 23 mai à Ouarzazate. Ce partenariat vise à mettre en œuvre des projets de recherche appliquée ancrés dans les réalités locales, à accompagner les dynamiques de développement agricole, social et environnemental, à renforcer les capacités des jeunes, des femmes et des acteurs territoriaux et à mobiliser des ressources techniques et financières aux niveaux national et international. Il a aussi pour finalité l’établissement d’un cadre général de partenariat et de coopération en vue de la création d’une plateforme dédiée à la recherche et au développement, ainsi qu’à la mise en œuvre d’un programme d’actions concertées dans ce domaine.

Cette coopération couvre plusieurs axes , notamment la définition des priorités des programmes de recherche et de développement ainsi que des mesures liées au développement intégré et territorial dans les zones des oasis et des arganiers en vue de leur financement. Il s’agit également du soutien technique et du renforcement des capacités dans les thématiques choisies, l’échange d’idées et d’expériences sur le développement territorial dans le domaine d’intervention de l’ANDZOA, outre la mobilisation des financements requis pour la réalisation des projets convenus, l’encadrement et la formation des bénéficiaires ainsi que la création ou la réhabilitation des stations de recherche dans les principales zones des oasis et des arganiers. Organisé sous le thème : ”Résilience et adaptation des écosystèmes oasiens face aux changements climatiques”, le Congrès international des oasis et du palmier dattier permet de discuter des défis complexes liés au développement des oasis, en mettant l’accent sur la coopération et l’ouverture à l’international. Le Congrès vise également à dresser un bilan des acquis en matière de développement des espaces oasiens, à échanger sur les opportunités et les potentialités de développement agricole intégré dont notamment la filière de palmier dattier et des contraintes y afférentes.