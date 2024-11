Projet de résolution sur un cessez-le-feu dans l’enclave palestinienne : Véto US au Conseil de sécurité de l’ONU.

Selon un bilan provisoire, 12 civils sont tombés en martyre et plus de 10 autres sont portés disparus suite à ce raid matinal. Le correspondant de la télévision libanaise Al-Mayadeen dans la bande de Gaza a rapporté que l’armée d’occupation a fait sauter des immeubles résidentiels à proximité du camp de Jabalia. En outre, l’aviation d’occupation a lancé une série de raids violents contre la localité de Beit Lahia, au nord de la bande de Gaza.

Dans le sud-ouest de la ville de Gaza, l’occupation israélienne a pris pour cible une maison en face de la boulangerie Al-Sultan dans le quartier d’Al-Sabra. Deux Palestiniens sont tombés en martyre et plusieurs ont été blessés. Plus de 15 enfants ont été blessés suite aux bombardements israéliens sur le quartier d’Al-Sabra et Jabalia Al-Balad, dont plusieurs grièvement atteints, selon la télévision palestinienne.

Lorsque les membres de la Défense Civile a secouru les blessés, récupéré les martyrs et recherché les personnes disparues sous les décombres de la maison bombardée dans le quartier d’Al-Sabra, l’occupation les a ciblés. Un secouriste est tombé en martyre et 3 autres blessés. La Défense Civile a affirmé que ses équipages ont été directement visés aux premières heures de l’aube par les avions de l’occupation, indiquant que l’occupation cherche à empêcher l’accès aux citoyens bloqués sous les décombres. Le porte-parole de la Défense civile de Gaza a annoncé que le nombre de martyrs tués à Gaza s’élevait à 87.

Les forces d’occupation poursuivent leur agression contre la bande de Gaza depuis le 7 octobre 2023. 43 972 Palestiniens, dont une majorité de femmes et d’enfants, sont tombés en martyre et plus de 104 008 autres ont été blessés, alors que des milliers de victimes sont toujours ensevelies sous les décombres.

Les Brigades al-Qassam, branche militaire du Hamas, ont annoncé avoir ciblé les forces d’occupation stationnées dans l’axe Netzarim. A leur tour, les Brigades Al-Qods ont annoncé avoir bombardé avec des obus de mortier un rassemblement de soldats et de véhicules de l’occupation sioniste pénétrant à proximité du club des services de Jabalia, au milieu du camp de Jabalia. Avant d’ajouter avoir ciblé, avec un certain nombre d’obus de mortier réguliers (calibre 60), les concentrations ennemies sionistes stationnées au sud de la zone de Juhr al-Dik, dans le centre de la bande de Gaza. Elles ont également déclaré avoir contrôlé « trois drones sionistes effectuant des missions de renseignement dans le ciel de Khan Yunis ». Les médias israéliens ont rapporté des morts et des blessés parmi l’armée israélienne dans la bande de Gaza lors d’un événement sécuritaire difficile. Le porte-parole de l’armée d’occupation israélienne a assuré qu’un soldat israélien de la brigade Kfir a été tué lors des combats dans le nord de Gaza alors que les médias israéliens ont ajouté qu’au-delà du soldat mort, le commandant du 90e bataillon a été grièvement blessé lors d’un affrontement à distance zéro avec des militants palestiniens à la périphérie de Jabalia, au nord de Gaza.

En Cisjordanie occupée, la situation n’est pas aussi calme que ne le laisse croire l’occupant sioniste. Ainsi, les Brigades Al-Qods-Brigades de Jénine, ont confirmé que « leurs combattants continuent de cibler les forces d’occupation israéliennes avec de fortes pluies de balles et d’engins explosifs, faisant des victimes confirmées ».

De son côté, le correspondant d’Al-Manar en Cisjordanie a confirmé la reprise des affrontements entre les résistants et l’armée d’occupation, dans le quartier de Jourat al-Dhahab, dans le camp de Jénine, au nord de la Cisjordanie, soulignant que « les forces d’occupation se sont retirés de la ville après avoir enlevé les corps de 3 martyrs ». Les Brigades d’alQods-Brigades de Jénine et les groupes coptes ont pleuré trois martyrs alors qu’ils affrontaient les forces d’occupation qui prenaient d’assaut la ville. Il s’agit d’ Anwar Nidal Tawfiq Sabaana (25 ans), Raed Abdel Rahman Sadiq Hanaysha (24 ans), et Suleiman Adnan Suleiman Tazazah (32 ans). De même, les Brigades de Jénine ont rapporté que leurs combattants des groupes coptes ont mené des combats acharnés avec les forces d’occupation dans l’axe d’Al-Shuhada, après avoir entrainé une force spéciale israélienne dans une embuscade complexe.

Elles ont ciblé les soldats d’occupation avec de fortes pluies de balles et d’explosifs, causant des victimes confirmées. Et assuré que leurs « combattants ont pu, mardi à l’aube, viser les forces d’occupation avec un engin hautement explosif dans l’axe du rond-point du retour dans le camp de Jénine ». Les combattants des Brigades de Jénine ont affronté les forces d’occupation dans les zones de combat à la périphérie du camp de Jénine, de sorte qu’ils « ont fait pleuvoir sur les soldats d’occupation de fortes pluies de balles et d’engins explosifs, causant des pertes confirmées ».

Depuis l’aube, l’occupation poursuit son agression contre Jénine, son camp et d’autres villes, détruisant les infrastructures.

Quant à Tubas, au nord de la Cisjordanie, les Brigades des martyrs d’Al-Aqsa ont annoncé avoir pris le contrôle d’un drone et obtenu des informations de renseignement qui y étaient stockées, alors qu’il effectuait une mission de renseignement dans la ville de Tammoun.

D’autre part, l’armée d’occupation a exécuté un Palestinien à l’entrée du camp de réfugiés de Shuafat, au nord d’alQods occupée, pour avoir prétendument tenté de commettre une attaque à l’arme blanche.