Prix Foé : Tout sourit à A. Hakimi, une consécration méritée pour ce Lion de l’Atlas

Dès l’ouverture du scrutin, les premiers votes ont très rapidement dessiné une tendance ; Achraf Hakimi a été placé en tête. Parmi les 80 jurés, très rares sont ceux qui n’ont pas mis le Marocain sur leur podium. À l’arrivée, le Lion de l’Atlas a totalisé 364 points, 199 points de plus que son dauphin, Evann Guessand, l’Ivoirien de Nice. Habib Diarra, le Sénégalais de Strasbourg, prend la troisième place avec 43 points. Il est le deuxième défenseur à remporter le Prix Foé après le Congolais Chancel Mbemba en 2023. Après Marouane Chamakh en 2009, Younès Belhanda en 2012, et Sofiane Boufal en 2016, Achraf Hakimi devient le quatrième marocain vainqueur du Prix.

Dans cet entretien avec RFI, le sélectionneur du Maroc, Walid Regragui évoque l’importance et l’influence d’A. Hakimi en équipe nationale. Le technicien estime qu’après le Prix Marc-Vivien Foé, son arrière droit mérite le titre de Joueur africain de l’année et de figurer parmi les prétendants au Ballon d’Or France football. « Hakimi, c’est notre leader », a—t-il confié.

« C’est une fierté pour moi d’entre dans le cercle des grands joueurs qui ont remporté le Prix », a déclaré A. Hakimi au moment de recevoir le trophée du Prix Marc-Vivien Foé. C’est une récompense pour la saison que je fais pour la saison que le PSG est en train de faire aussi. »

« En toute honnêteté, je ne suis pas surpris de le voir gagner ce prix, avoue Nasser Larguet ancien DTN du Maroc qui a été le découvreur d’A. Hakimi pour les Lions de l’Atlas. C’est un joueur en pleine maturité, performant avec son club déjà et avec l’équipe nationale du Maroc. Sur son poste de latéral, je ne vois pas beaucoup de joueurs être capables de faire ce qu’il est en train de faire défensivement et offensivement. Hakimi est incontournable aujourd’hui, un vrai un pilier et une pièce maitresse du PSG ».

Achraf Hakimi, né à Madrid, est aussi une référence pour ses coéquipiers en équipe nationale du Maroc. Son histoire avec la sélection du pays natal de ses parents, arrivés en Espagne en 1980, a débuté très tôt. Hakimi avait à peine 16 ans quand il a été sollicité par le Maroc pour la première fois.

W. Regragui qui l’a nommé capitaine, se réjouit d’avoir un joueur qui est une locomotive pour ses coéquipiers. « C’est un champion, c’est quelqu’un qui aime gagner. Il a joué au très haut niveau, très jeune, donc il a cette capacité à comprendre que le résultat est important et de le transmettre à ses coéquipiers. Il n’a pas sa langue dans sa poche donc, il est capable d’être un bon relais et d’aller dire des choses que certaines personnes hésiteraient à aller dire à leurs coéquipiers. On lui a donné le brassard et on l’avait responsabilisé lors des JO pour voir aussi sa capacité à être un leader. Il a très bien tenu son rôle. Aujourd’hui, avec le Paris Saint-Germain et le Maroc, Achraf est en train de passer à une autre dimension ».

À 26 ans, le Lion de l’Atlas est loin d’arriver au sommet de son ascension vers les plus hauts sommets du foot mondial. Souvent cité parmi les meilleurs latéraux mondiaux, nommé pour le titre du meilleur joueur de la Ligue 1 aux Trophées Unfp, il devient un sérieux prétendant pour le titre du Joueur Africain de l’année qui lui avait échappé l’année dernière au profit du Nigérian Ademola Lookman. A. Hakimi devrait confirmer son exceptionnel parcours de footballeur talentueux lors de la CAN 2025 organisée au Maroc.